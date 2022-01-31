В Хэйхэ не разрешили официальный фейерверк

В ночь с 31 января на 1 февраля наступает Новый год по восточному календарю, год Голубого Водяного Тигра. Однако ожидать сегодня вечером грандиозного праздничного фейерверка на противоположном берегу Амура не стоит.

Как пояснили в мэрии Благовещенска, официальный фейерверк в Китае не разрешён. По словам китайских чиновников, запрет действует по той же причине, что и в российских городах – из-за антиковидных ограничений.

Однако населению Хэйхэ, тем не менее, не запрещается запускать фейерверки в частном порядке. Так что увидеть зарево разноцветных огней и услышать канонаду петард с набережной Амура сегодня вечером всё-таки будет можно.

В Хэйхэ только недавно сняли суровые ограничения из-за вспышки коронавируса. Сейчас в городе больных нет, однако ряд ограничений, в том числе в местах массовых гуляний, продолжает действовать.