Во время пожара в благовещенском колледже пострадал студент
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности
Обновлено: 11:08
В общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства сегодня утром произошёл серьёзный пожар. Горела одна из комнат в здании на улице Строителей.
— Автоматически по повышенному рангу сложности к месту были направлены формирования Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через шесть минут первые расчеты прибыли на место и приступили к разведке звеньями газодымозащитной службы, – сообщают в главном управлении МЧС РФ по Амурской области.
Фото: МЧС
Как оказалось, открытым пламенем горели вещи и мебель в одной из комнат на 4-м этаже. Густой дым стоял в коридорах общежития на 4-м и 5-м этажах.
Около сотни студентов успели самостоятельно покинуть здание, ещё 48 человек вывели пожарные.
— При пожаре пострадал молодой человек 2005 года рождения. На момент возгорания он находился в горевшей комнате, помещение покинул самостоятельно. Прибывшие врачи оказали помощь пострадавшему, получившему ожоги нижних конечностей, – уточняют в МЧС.
Точная причина возгорания на данный момент неизвестна.
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