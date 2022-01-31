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31января
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сегодня, 11:04 0

Во время пожара в благовещенском колледже пострадал студент

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

Во время пожара в благовещенском колледже пострадал студент
Фото: МЧС

Обновлено: 11:08

В общежитии Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства сегодня утром произошёл серьёзный пожар. Горела одна из комнат в здании на улице Строителей.

— Автоматически по повышенному рангу сложности к месту были направлены формирования Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через шесть минут первые расчеты прибыли на место и приступили к разведке звеньями газодымозащитной службы, – сообщают в главном управлении МЧС РФ по Амурской области.

Фото: МЧС

Как оказалось, открытым пламенем горели вещи и мебель в одной из комнат на 4-м этаже. Густой дым стоял в коридорах общежития на 4-м и 5-м этажах.

Около сотни студентов успели самостоятельно покинуть здание, ещё 48 человек вывели пожарные.

— При пожаре пострадал молодой человек 2005 года рождения. На момент возгорания он находился в горевшей комнате, помещение покинул самостоятельно. Прибывшие врачи оказали помощь пострадавшему, получившему ожоги нижних конечностей, – уточняют в МЧС.

Точная причина возгорания на данный момент неизвестна.

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#пожары #происшествия

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