Под административным надзором амурских полицейских почти тысяча бывших заключённых

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В Приамурье в 2021 году под административным надзором полиции было 926 человек, которые освободились из мест лишения свободы. Это на 18 % больше, чем в 2020 году, сообщает управление МВД РФ по Амурской области.

К административной ответственности в течение года привлекли 696 бывших заключённых. В отношении их составлено свыше трёх тысяч протоколов за несоблюдение ограничений и невыполнение обязанностей, установленных при административном надзоре, за нарушение общественного порядка и общественной безопасности, за посягательство на здоровье населения и общественную нравственность, за правонарушения против порядка управления.

Также в прошлом году полицейские выяснили, где находятся 55 бывших заключённых, которые не прибыли к избранному месту жительства или самовольно покинули его. Кроме того, следователи возбудили 83 уголовных дела по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с Федеральным законом ограничения или ограничений», за это осудили более 70 амурчан.

В полиции уточняют, что административный надзор суд устанавливает над теми, кто был осуждён за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные преступления против несовершеннолетних или кто не раз преступал закон. «Ограничения вводятся, только если данные лица злостно нарушали порядок отбывания наказания либо в течение года после освобождения дважды и более раз нарушали общественный порядок», – говорится в сообщении.