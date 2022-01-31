Ксения Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с Барановской

На шоу Ивана Урганта Собчак рассказала, что на новогодних каникулах летала в Куршевель, где заразилась новым штаммом коронавируса и была вынуждена сидеть на горнолыжном курорте, пока не выздоровела.

Однако телеведущая успела побывать на вечеринке Михаила Прохорова, где был и Григорий Лепс. У исполнителя в Куршевеле на Рождество был запланирован сольный концерт. По словам Ксении, они с Лепсом отлично провели время.

Ургант поинтересовался, находится ли Лепс в статусе холостого человека. Собчак заявила, что музыкант «не очень сейчас холостой». Телеведущая шепнула Ивану на ухо, что певец встречается с Юлией Барановской. При этом Ксения не слишком старалась скрыть от зрителей эту информацию.

Ранее певица Милена Дейнега обвинила Барановскую в разводе Лепса и Шаплыковой. По её словам, жена исполнителя узнала об измене супруга с телеведущей и подала на развод. Григорий Лепс эту информацию никак не комментировал, а Барановская слухи об их отношениях категорически опровергала.