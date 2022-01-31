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31января
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сегодня, 10:49 7

В Амурской области за неделю коронавирусом заразилось больше тысячи человек

При этом 90 % из них не были привиты от COVID-19

В Амурской области за неделю коронавирусом заразилось больше тысячи человек
Фото: pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области озвучили недельную статистику по числу заразившихся ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Так, по информации ведомства, в сравнении с прошлой неделей сократилось число больных гриппом и COVID-19, но увеличилось число случаев заражения ОРВИ.

За неделю с 24 по 30 января выявили 3 553 случая заражения ОРВИ (3 037 случаев неделей ранее). При этом по всем возрастным группам показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога. Также за минувшую неделю лабораторно подтвердили два случая гриппа А. Неделей ранее заразившихся гриппом было три человека.

На прошлой неделе зарегистрировали 1098 случаев заражения COVID-19, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 5,9 % (1 167 случаев заражения на третьей неделе года). В управлении Роспотребнадзора по Амурской области уточняют, что 90,1 % заразившихся не были вакцинированы от коронавируса.

Больше всего заражённых выявили в Благовещенске (325 случаев), Свободном (134 случая), Сковородинском (64 случая), Ивановском (61 случай) и Тамбовском районах (51 случай).

Чаще всего заражённые коронавирусом переносят болезнь в форме ОРВИ (80,1 %). У 19,8 % больных выявили пневмонию. Бессимптомное течение заболевания фиксируются в 0,1 % случаев.

— Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам следующее: 85,7 % заболевших – это взрослое население, 14,3 % – детское население, – заявили в амурском управлении Роспотребнадзора.

— На четвёртой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения на 22,6 %, наибольший среди лиц 15-17 лет – на 76,2 %. Среди взрослых отмечается снижение заболеваемости на 9,4 %, – добавили в управлении, упомянув, что под медицинским наблюдением находится 4 020 контактных с больными COVID-19.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Статистика как продажная девка чиновных жуликов-вакцинаторов. Девять месяцев ковид-вакцинации: результат нулевой?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Не понимаю, почему тогда у меня на работе болели и болеют только привитые? У непривитых даже соплей не было?

    Нонсенс...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Туман, а что тут непонятного? Привитые маски не носят, шлындают где попало (благо к-код позволяет), вот и заражаются налево и направо! )

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Вот только непонятно... В ежедневной статистике уже подают треть от заболевших привитые, а в недельной сводке - всего 10%. Кто-то лажает! (с)

  • Маруся87

    Маруся87
    1 час назад

    "...На четвёртой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения на 22,6 %, наибольший среди лиц 15-17 лет – на 76,2 %. ..." началась "добровольная" вакцинация наших детей. Ща вольют ХЗ что

  • Маруся87

    Маруся87
    1 час назад

    да еще великий Гинсбург сказал, чтобы защититься от омикрона надо проходить ревакцинацию через каждые 3 месяца

  • Allenga

    Allenga
    3 минуты назад

    где они столько непривитых находят!? уже привиты/переболели почти все. По моим оценкам в моем же окружении %% 97 точно, если говорить про взрослых. А они всё- не привитые, не привитые!

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