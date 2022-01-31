В Амурской области за неделю коронавирусом заразилось больше тысячи человек

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За неделю с 24 по 30 января выявили 3 553 случая заражения ОРВИ (3 037 случаев неделей ранее). При этом по всем возрастным группам показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога. Также за минувшую неделю лабораторно подтвердили два случая гриппа А. Неделей ранее заразившихся гриппом было три человека.

На прошлой неделе зарегистрировали 1098 случаев заражения COVID-19, что ниже уровня заболеваемости прошлой недели на 5,9 % (1 167 случаев заражения на третьей неделе года). В управлении Роспотребнадзора по Амурской области уточняют, что 90,1 % заразившихся не были вакцинированы от коронавируса.

Больше всего заражённых выявили в Благовещенске (325 случаев), Свободном (134 случая), Сковородинском (64 случая), Ивановском (61 случай) и Тамбовском районах (51 случай).

Чаще всего заражённые коронавирусом переносят болезнь в форме ОРВИ (80,1 %). У 19,8 % больных выявили пневмонию. Бессимптомное течение заболевания фиксируются в 0,1 % случаев.

— Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам следующее: 85,7 % заболевших – это взрослое население, 14,3 % – детское население, – заявили в амурском управлении Роспотребнадзора.

— На четвёртой неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения на 22,6 %, наибольший среди лиц 15-17 лет – на 76,2 %. Среди взрослых отмечается снижение заболеваемости на 9,4 %, – добавили в управлении, упомянув, что под медицинским наблюдением находится 4 020 контактных с больными COVID-19.