В Тындинском районе в результате ДТП перевернулась фура

Фото: autoroad.blg

В социальных сетях появилась информация о ДТП, которое произошло в Тындинском районе. В селе Соловьёвск перевернулась фура.

Корреспондент Амур.инфо запросил информацию о произошедшем в управлении ГИБДД по Амурской области.

— ДТП произошло 30 января по улице Советской, 49. Водитель автомобиля марки Freightliner допустил опрокидывание. По предварительной информации, ДТП без пострадавших, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в ведомстве.

В комментариях под видео амурчане предполагают, что причиной аварии стали отказавшие тормоза и ненадлежащее состояние дороги – гололёд и снежный накат.