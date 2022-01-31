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31января
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сегодня, 10:20 0

В Тындинском районе в результате ДТП перевернулась фура

По информации местных жителей, авария произошла в селе Соловьёвск

В Тындинском районе в результате ДТП перевернулась фура
Фото: autoroad.blg

В социальных сетях появилась информация о ДТП, которое произошло в Тындинском районе. В селе Соловьёвск перевернулась фура.

Корреспондент Амур.инфо запросил информацию о произошедшем в управлении ГИБДД по Амурской области.

— ДТП произошло 30 января по улице Советской, 49. Водитель автомобиля марки Freightliner допустил опрокидывание. По предварительной информации, ДТП без пострадавших, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в ведомстве.

В комментариях под видео амурчане предполагают, что причиной аварии стали отказавшие тормоза и ненадлежащее состояние дороги – гололёд и снежный накат.

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#происшествия #транспорт #ДТП

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