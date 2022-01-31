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31января
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сегодня, 09:28 0

Ушёл из жизни режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко

Ему было 85 лет

Ушёл из жизни режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко
Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

В Союзе кинематографистов России сообщили о смерти народного артиста России, режиссера, актера и сценариста Виктора Мережко.

Известно, что Мережко тяжело болел коронавирусом, у него были поражены легкие. С пневмонией врачи почти справились, но пошли другие осложнения, пишет сайт KP.RU.

Справка АИ

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года.

В 1968 году окончил ВГИК по специальности кинодраматург. По его сценариям снято более 50 фильмов: «Тигры на льду» (6+), «Здравствуй и прощай» (16+), «Трын-трава» (16+), «Уходя – уходи» (12+) и другие.

Его актерские работы можно увидеть в кинофильмах «Если есть паруса» (12+), «Прости» (12+), «Под небом голубым…» (16+), «Три женщины и мужчина» (16+) и другие.

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#память #культура

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