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31января
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сегодня, 08:08 3

В Суйфэньхэ нашли коронавирус на упаковках с импортными продуктами питания

Из какой страны заражённые продукты попали в Китай, пока не сообщается

В Суйфэньхэ нашли коронавирус на упаковках с импортными продуктами питания
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Суйфэньхэ и Дуннине нашли на упаковках с импортными продуктами питания. Вирус обнаружен на продукции двух компаний, которые занимаются импортно-экспортной деятельностью.

Об этом на пресс-конференции штаба по борьбе с коронавирусом заявила руководитель комитета по гигиене и здравоохранению Муданьцзяна Сунь Бо.

Чиновница не уточняла, из какой страны в Суйфэньхэ поступили заражённые продукты питания. Вполне вероятно, что речь идет как раз о продукции из России, пишет biang.ru.

Отмечается, что 24 человека заразились коронавирусом в этих двух компаниях, среди них грузчики, водители, уборщицы и электрики. Остальные заразившиеся коронавирусом на данный момент в провинции Хэйлунцзян – это родные и близкое окружение этих 24 пациентов.

— Мы взяли на ПЦР-тестирование 46 000 образцов с упаковок, продукции, а также продукции, которая ввозится навалом. Сейчас все положительные образцы продукции изолированы. Предварительное заключение нашей рабочей группы состоит в том, что мы не исключаем, что коронавирус в ходе этой вспышки был завезен из-за рубежа, – сообщила Сунь Бо.

28 января стало известно, что в провинции Хэйлунцзян распространяется штамм «дельта», все заболевшие в регионе связаны со вспышкой в Суйфэньхэ.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 в Суйфэньхэ не повлияла на работу автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска с Приморским краем. Они пока работают в нормальном режиме.

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#COVID 19 #Китай

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Кто ищет, тот всегда найдёт! (с)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    Офис пионер!

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Чиновница не уточняла, из какой страны в Суйфэньхэ поступили заражённые продукты питания.

    *****

    Все знают что продукты в Суйфэньхэ завозят из Зимбвамбе.

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