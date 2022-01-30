Умер самый известный амурский пёс – Дружок

Фото: Амур.инфо

Хозяйка пса, Елена Андреева, рассказала корреспонденту Амур.инфо что пёс скончался накануне. Ему было 16 лет.

Напомним, что пёс стал настоящим символом паводка 2013 года. В честь него на набережной реки Амур даже установили памятник. Сейчас жители и гости города трут нос и чешут за ушком бронзовому псу на удачу.