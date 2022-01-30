Умер самый известный амурский пёс – Дружок
Собаке, пережившей потоп 2013 года, было 16 лет
Скончался самый известный пёс Амурской области по кличке Дружок. Он стал известен после наводнения 2013 года, как верный охранник, своего дома, сидящий в воде по шею, но не покидающий своего поста.
Хозяйка пса, Елена Андреева, рассказала корреспонденту Амур.инфо что пёс скончался накануне. Ему было 16 лет.
Напомним, что пёс стал настоящим символом паводка 2013 года. В честь него на набережной реки Амур даже установили памятник. Сейчас жители и гости города трут нос и чешут за ушком бронзовому псу на удачу.
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