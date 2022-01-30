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30 января 2022, 19:06 7

Умер самый известный амурский пёс – Дружок

Собаке, пережившей потоп 2013 года, было 16 лет

Умер самый известный амурский пёс – Дружок
Фото: Амур.инфо

Скончался самый известный пёс Амурской области по кличке Дружок. Он стал известен после наводнения 2013 года, как верный охранник, своего дома, сидящий в воде по шею, но не покидающий своего поста.

Хозяйка пса, Елена Андреева, рассказала корреспонденту Амур.инфо что пёс скончался накануне. Ему было 16 лет.

Напомним, что пёс стал настоящим символом паводка 2013 года. В честь него на набережной реки Амур даже установили памятник. Сейчас жители и гости города трут нос и чешут за ушком бронзовому псу на удачу.

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#животные #память

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    19 часов назад

    Умер или скончался человек, зверь просто ИЗДОХ. Так правильно.

  • Paster

    Paster
    16 часов назад

    Не всякий человек умирает с памятником при жизни, а тут пёс.

  • Опустошитель

    Опустошитель
    6 часов назад

    это только говорит о ценностях настоящего времени

  • nf693244

    nf693244
    6 часов назад

    Нет бы просто мимо пройти...

  • DimonS

    DimonS
    6 часов назад

    А козлу и тигру в Приморье памятник поставили?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    5 часов назад

    Не про каждого человека новость будет на сайте, значит заслужил пёс. В отличии от тех псов, что загрызают стаей маленьких девочек, это был хороший пес. Как говорят в Америке - good boy.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Мужик...

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