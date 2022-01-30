Ушёл из жизни Леонид Куравлёв

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В начале января Куравлёва госпитализировали в больницу в Коммунарке. Актёру сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Через две недели артиста вылечили от пневмонии и перевели в хоспис.

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года. В 1965 получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1976 – Народного артиста РСФСР. За всю карьеру сыграл более чем в двухстах фильмах. Наиболее известные роли в кино – Жорж Милославский в «Иван Васильевич меняет профессию», сантехник Борщов в «Афоне», Шура Балаганов в «Золотом телёнке» и многие другие.