Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
30 января 2022, 18:34 13

Ушёл из жизни Леонид Куравлёв

Легендарному актёру было 85 лет

Ушёл из жизни Леонид Куравлёв
Фото: www.kinopoisk.ru

В Москве скончался легендарный советский и российский актёр Леонид Куравлёв. Как сообщает РБК со ссылкой на Союз кинематографистов России, последние месяцы мэтр боролся с пневмонией.

В начале января Куравлёва госпитализировали в больницу в Коммунарке. Актёру сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Через две недели артиста вылечили от пневмонии и перевели в хоспис.

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года. В 1965 получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1976 – Народного артиста РСФСР. За всю карьеру сыграл более чем в двухстах фильмах. Наиболее известные роли в кино – Жорж Милославский в «Иван Васильевич меняет профессию», сантехник Борщов в «Афоне», Шура Балаганов в «Золотом телёнке» и многие другие.

Просмотров всего: 2463

#культура #память

распечатать


В России и мире

Леонид Куравлёв задолго до смерти написал своё имя на могиле жены
Культура

Ушёл из жизни режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко
Общество 7

Умер самый известный амурский пёс – Дружок
Общество 1

Пара из Благовещенска выбрала для регистрации брака костюмы в славянском стиле
Комментарии
Показать все (13)
  • Алиса65

    Алиса65
    20 часов назад

    Уходят настоящие артисты советской эпохи...

  • Undertaker

    Undertaker
    20 часов назад

    Приходят козловские, козловы и прочие артисты, в гд тоже

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 часов назад

    браво Афоня!

  • OT

    OT
    19 часов назад

    Вот уж жалко как уходят актеры и уходит с ними эпоха реннесанса загубленая чубайсами и едросами.

  • Б-29

    Б-29
    18 часов назад

    Эх Афоня, Афоня. Светлая память

  • Paster

    Paster
    16 часов назад

    А у нас нынче Козловский, Петров, Бурунов и прочие "таланты".

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    14 часов назад

    Очень жаль... Время, конечно, неумолимо, но всё равно печально. Гениальный артист, излучал добро и позитив. Достойно жизнь прожил, и что очень ценно, не поливал прошлое, как это делали многие его коллеги за печеньки от нынешней власти.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    12 часов назад

    Уходят Личности - вслед за своей эпохой.

  • Undertaker

    Undertaker
    7 часов назад

    За печеньки скачут современные и скакали за алкаша, потом за его ставленник, артисты, певцы и прочая шушера, сейчас в гд высиживают пенсию харчевальную

  • кержак

    кержак
    6 часов назад

    ...светлая память!...еще Виктор Мережко умер...85 лет...

  • slavik110

    slavik110
    5 часов назад

    Вы в нашей памяти, Леонид Вячеславович! Вечная память Вам!!!

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Самый любимый Актёр!

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Фото очень хорошее подобрали.

Показать все (13)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь