За прошедшие сутки в Амурской области от коронавируса скончались восемь человек

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Не привиты против COVID-2019 были 107 заразившихся, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. У 136 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88 %), у 17 – в виде пневмонии (11 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости составляет 7 568,24 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в регионе заразились 59 172 человека. Выздоровели 57 932 человека, скончались 669.

Прошли обследование на COVID 1 648 202 человека, в том числе за последние сутки – 2 895.