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30 января 2022, 18:13 10

За прошедшие сутки в Амурской области от коронавируса скончались восемь человек

Зарегистрировали 154 новых заражения

За прошедшие сутки в Амурской области от коронавируса скончались восемь человек
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области 42 человека попали в больницу после заражения COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, всего выявили 154 новых случая, 37 человек выздоровели, восемь скончались.

Не привиты против COVID-2019 были 107 заразившихся, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. У 136 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88 %), у 17 – в виде пневмонии (11 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости составляет 7 568,24 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в регионе заразились 59 172 человека. Выздоровели 57 932 человека, скончались 669.

Прошли обследование на COVID 1 648 202 человека, в том числе за последние сутки – 2 895.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    20 часов назад

    Да, сейчас под шумок все свои косяки спишут на корону.

  • Б-29

    Б-29
    18 часов назад

    Столько в день ещё не разу не умирало от ковида.

  • кержак

    кержак
    6 часов назад

    ...умирало и больше...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Vladimir28rus, глупости не пиши, за умного сойдёшь!

    Не спишут уже только потому, что каждую смерть прокуратура проверяет. А ещё, в отличие от тебя, люди порядочные в медицине ещё остались!

  • ЕКВ

    ЕКВ
    6 часов назад

    Хочется узнать сколько умирает от рака, инсульта, инфаркта ежедневно. Или таких болезней больше нет?

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Офисный планктон , не обольщайтесь...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Ну у нас всё лучшЕе и лучшЕе, смертность всё выше, а как через речку начальство не снимают(

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    ЕКВ, не на том ресурсе вы вопросы задаёте. Напишите в статистику или Амурский минздрав. Эти может быть и ответят.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Кто знает математику? Решите пример! У кого другой ответ???

    С нарастающим итогом в регионе заразились 59 172 человека. Выздоровели 57 932 человека, скончались 669.

  • DrDok

    DrDok
    1 час назад

    остальные еще болеют

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