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30 января 2022, 16:13 0

В понедельник в Приамурье облачно, но без осадков

Некоторые районы порадует солнечная погода

В понедельник в Приамурье облачно, но без осадков
Фото: pixabay.com

По информации Амурского гидрометцентра, в понедельник, 31 января, по области небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в пониженных местах туман. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью -20°С...-25°С, местами по крайним районам до -35°С, днём -10°С...-15°С, местами по северу -20°С...-25°С.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью -19°С...-21°С, днём -10°С...-12°С.

В Тынде пасмурно, без осадков. Ночью температура -23°С, днём -21°С…-19°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Свободном облачно, осадков не ожидается. Ночью температура -20°С…-19°С, днём -18°С…-15°С. Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду.

В Шимановске ясно. Ночью температура -21°С, днём -18°С. Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду.

В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура -23°С, днём -19°С…-14°С. Ветер преимущественно западный, 2-5 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Ночью температура -25°С, днём -20°С…-16°С. Ветер западный, северо-западный, 2-4 метра в секунду.

В Зее облачно, без осадков. Ночью температура -21°С, днём -20°С…-16°С. Ветер северный, северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Белогорске ясно, осадков не ожидается. Ночью температура -25°С, днём -19°С…-17°С. Ветер западный, северо-западный, до 4 метров в секунду, сообщает Gismeteo.

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