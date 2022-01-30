В понедельник в Приамурье облачно, но без осадков

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В Благовещенске ночью небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью -19°С...-21°С, днём -10°С...-12°С.

В Тынде пасмурно, без осадков. Ночью температура -23°С, днём -21°С…-19°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Свободном облачно, осадков не ожидается. Ночью температура -20°С…-19°С, днём -18°С…-15°С. Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду.

В Шимановске ясно. Ночью температура -21°С, днём -18°С. Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду.

В Райчихинске и Завитинске ясно и без осадков. Ночью температура -23°С, днём -19°С…-14°С. Ветер преимущественно западный, 2-5 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Ночью температура -25°С, днём -20°С…-16°С. Ветер западный, северо-западный, 2-4 метра в секунду.

В Зее облачно, без осадков. Ночью температура -21°С, днём -20°С…-16°С. Ветер северный, северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Белогорске ясно, осадков не ожидается. Ночью температура -25°С, днём -19°С…-17°С. Ветер западный, северо-западный, до 4 метров в секунду, сообщает Gismeteo.