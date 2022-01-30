Благовещенский таксист сам решил почистить дорогу от снега в микрорайоне

Фото: читатель Амур.инфо

Житель Благовещенска решил сам почистить дорогу от снежных валов, образовавшихся на въезде в один из дворов в микрорайоне. По словам мужчины, он работает таксистом и ему просто надоело, что при проезде по этому участку машину постоянно заносит. С благовещенцем связался корреспондент Амур.инфо.

— Я в этом доме не живу, просто таксую и часто проезжаю. Удобно во двор заезжать с Институтской, а тут эта снежная шишка растёт, машину подкидывает и заносит постоянно. Мне с товарищем это надоело, в моменте как-то психанул и вышел чистить, – рассказал в телефонном разговоре Роман.

Он добавил, что очистили не только въезд во двор по Институтской, 12/2, но и немного тротуар. Убирались на этом участке не только Роман с другом, но и пара мужчин, которые шли мимо и просто решили помочь.

—У меня знакомая живет в этом доме, она рассказывала, что писала заявление в «управляйку», чтобы они около дома почистили. Там ей сказали: «Это дорога и обращайтесь в ГСТК». В ГСТК заявили, что это придомовая территория и они убирать ничего не будут. А «шишка» растет, – рассказал благовещенец.

В своём профиле в Instagram Роман разместил видео того, как они очищают дорогу и подписал его «Передаю эстафету ГСТК».

В пресс-службе мэрии города Благовещенска отметили, что работники ГСТК ежедневно задействованы на уборке улиц от снега. Все работы проводятся в соответствии с графиком.

— Если кто-то решится присоединиться и помочь, мы будем благодарны. А парень – молодец! – добавили в мэрии областного центра.