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30 января 2022, 17:32 5

Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации

Женщину будут судить за применение насилия в отношении представителей власти

Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации
Фото: pixabay.com

45-летнюю жительницу Белогорска обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

В октябре 2021 года инспектор МВД России «Белогорский» и сотрудница местной администрации проводили мероприятия по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции на территории города Белогорска. Во время рейда они выявили факт незаконной реализации алкоголя в торговом ларьке по улице Мельничной. В киоске торговали спиртным без соответствующей лицензии.

Через створку открытого окна проверяющие представились и попросили предоставить продавца необходимые документы для оформления административного правонарушения. Женщины руками придерживали створку металлопластикового окна, чтобы она не закрылась. Продавец с силой захлопнула окошко, повредив руки сотрудниц.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором города Белогорска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК по Амурской области.

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#жизнь #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    21 час назад

    Зачем так далеко забрались? Даже не знаю, где эта улица. Можно было пройти не привокзальную площадь и проверить там ларьки, где тоже реализация не понять чего и в любое время суток. Может там бы ничего не прищемили)

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    20 часов назад

    Дармоеды получили по рукам.

  • Undertaker

    Undertaker
    19 часов назад

    Не зря довольствие подняли

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Если проверяющие были без перчаток, то продавец не виновна, она защищала имущество киоска от проникновения коронавирусной инфекции

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Киоск сжечь. Продавщицу - в Гулаг. Проверяющих - наградить.

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