Продавец киоска в Белогорске прищемила створкой окна руки проверяющим из полиции и администрации

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45-летнюю жительницу Белогорска обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

В октябре 2021 года инспектор МВД России «Белогорский» и сотрудница местной администрации проводили мероприятия по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции на территории города Белогорска. Во время рейда они выявили факт незаконной реализации алкоголя в торговом ларьке по улице Мельничной. В киоске торговали спиртным без соответствующей лицензии.

Через створку открытого окна проверяющие представились и попросили предоставить продавца необходимые документы для оформления административного правонарушения. Женщины руками придерживали створку металлопластикового окна, чтобы она не закрылась. Продавец с силой захлопнула окошко, повредив руки сотрудниц.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором города Белогорска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК по Амурской области.