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30 января 2022, 16:47 9

Амурчане, устроившие поножовщину в баре Благовещенска, предстанут перед судом

В драке погиб один мужчина, ещё двое оказались ранены

Амурчане, устроившие поножовщину в баре Благовещенска, предстанут перед судом
Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела по обвинению амурчан 40 и 39 лет в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

9 мая 2021 года обвиняемые распивали спиртные напитки в мини-баре, расположенном в районе пересечения улиц Амурской и Театральной в Благовещенске. Мужчины вели себя вызывающе, общались с окружающими на повышенных тонах.

На этой почве разгорелся конфликт, и мужчины вместе с другими посетителями кафе вышли на улицу. В процессе выяснения отношений 39-летний обвиняемый нанёс одному из посетителей ножевое ранение. Позже мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Во время потасовки второй обвиняемый ножом попытался лишить жизни ещё двоих мужчин. Однако им удалось покинуть место драки.

Обвиняемые свою вину не признали. Следствие же считает собранный объём доказательств достаточным для предъявления им обвинения в инкриминируемых действиях. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК по Амурской области.

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#жизнь #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    20 часов назад

    День Победы.Путин. Бессмертный полк. Мини-бар. Разбавленный спирт. Диды воевали. Драка. Ножи,ранения,смерть. Романтика...

  • Undertaker

    Undertaker
    19 часов назад

    Бородачи, половцы, печенеги

  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    а где же наше коротко ствольное оружие?- оно только для избранных

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Танкист, а на кой чёрт тебе короткоствол? Чтобы вместо ножа расстреляли? Тебе от этого легче станет?

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    Офисный планктон Ты видать кроме вилки ничего другого в руках не держал. поэтому такие рассуждения.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Для полной гармонии населению ещё осталось короткостволы разрешить. В пьяном угаре перестрелки устраивать под песню "День Победы" в исполнении Льва Лещенко в мини-барах необъятной Родины. Население так убывает в прогрессии, что никакой войны не надо.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Пейте дома. И конечно одни.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    tankist btb, ты, наверное, держал? В кабак без 2А46М не рискуешь ходить? )))

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    Офисный планктон Оружие не держат им владеют. А такие пиджаки как ты все испортили в ГосДуме. Когда тебя прижмут бородатые ты вспомнишь или твою семью. а у тебя Вилка только в квартире

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