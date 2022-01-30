Амурчане, устроившие поножовщину в баре Благовещенска, предстанут перед судом

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению амурчан 40 и 39 лет в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

9 мая 2021 года обвиняемые распивали спиртные напитки в мини-баре, расположенном в районе пересечения улиц Амурской и Театральной в Благовещенске. Мужчины вели себя вызывающе, общались с окружающими на повышенных тонах.

На этой почве разгорелся конфликт, и мужчины вместе с другими посетителями кафе вышли на улицу. В процессе выяснения отношений 39-летний обвиняемый нанёс одному из посетителей ножевое ранение. Позже мужчину доставили в больницу, где он скончался.

Во время потасовки второй обвиняемый ножом попытался лишить жизни ещё двоих мужчин. Однако им удалось покинуть место драки.

Обвиняемые свою вину не признали. Следствие же считает собранный объём доказательств достаточным для предъявления им обвинения в инкриминируемых действиях. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК по Амурской области.