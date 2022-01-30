Первую партию сжиженного газа с начала пандемии доставили из России в Китай

Фото: Скриншот телевидения Суйфэньхэ

Цистерна, прибывшая в Китай, наполнена 20 тоннами сжиженного топлива. Отмечается, что международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ получил возможность ввозить сжиженный природный газ из России еще в 2019 году, но поставок до сих пор не было из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. В настоящее время китайские предприятия собираются увеличивать поставки топлива в Китай, и в городе для этого строятся специальные хранилища.