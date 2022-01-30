Первую партию сжиженного газа с начала пандемии доставили из России в Китай
20 тонн топлива ввезли из России через международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ
В Китай через международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ ввезли первую с начала пандемии партию российского сжиженного природного газа. Об этом рассказали китайские журналисты «Biang.ru» со ссылкой на городское телевидение.
Цистерна, прибывшая в Китай, наполнена 20 тоннами сжиженного топлива. Отмечается, что международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ получил возможность ввозить сжиженный природный газ из России еще в 2019 году, но поставок до сих пор не было из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. В настоящее время китайские предприятия собираются увеличивать поставки топлива в Китай, и в городе для этого строятся специальные хранилища.
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