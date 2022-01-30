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30 января 2022, 15:56 7

Первую партию сжиженного газа с начала пандемии доставили из России в Китай

20 тонн топлива ввезли из России через международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ

Первую партию сжиженного газа с начала пандемии доставили из России в Китай
Фото: Скриншот телевидения Суйфэньхэ

В Китай через международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ ввезли первую с начала пандемии партию российского сжиженного природного газа. Об этом рассказали китайские журналисты «Biang.ru» со ссылкой на городское телевидение.

Цистерна, прибывшая в Китай, наполнена 20 тоннами сжиженного топлива. Отмечается, что международный автомобильный пункт пропуска Суйфэньхэ получил возможность ввозить сжиженный природный газ из России еще в 2019 году, но поставок до сих пор не было из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. В настоящее время китайские предприятия собираются увеличивать поставки топлива в Китай, и в городе для этого строятся специальные хранилища.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    21 час назад

    Какое радостное событие, просто душа ликует! Вот теперь заживём...

  • Undertaker

    Undertaker
    20 часов назад

    Продали ресурсы и недра родины барыги и переобернувшиеся скрепыши галерные

  • Б-29

    Б-29
    18 часов назад

    Так что из двух цистерн с газом одну пропустили?

  • Paster

    Paster
    16 часов назад

    А почему грузовиками? Туда же целый трубопровод проложен.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    14 часов назад

    Такие новости приятно читать, сидя в уличном туалете зимой в час ночи.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    6 часов назад

    Рада за Китай!!! А у нас уголь подорожал...

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    интересно будут ли машины проверять на корону?)) как упаковки с импортными продуктами))

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