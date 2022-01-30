В Амурской области идёт работа по цифровизации системы здравоохранения области

Фото: cityreporter.ru

На заседании правительства региона губернатору области Василию Орлову доложили о работе по цифровизации системы здравоохранения Амурской области.

Единая государственная информационная система здравоохранения Амурской области представляет собой комплекс медицинских информационных систем. Информсистемы поставлены в 49 медорганизаций региона, большая часть подключена к медицинской, лабораторной информационным системам и региональному архиву медицинских изображений. Все системы интегрированы между собой и по защищенным каналам передачи данных взаимодействуют с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

— Работа в данном направлении ведётся, видна динамика, и приоритеты расставлены правильно. Без цифровой платформы современная медицина невозможна, – сказал Василий Орлов.

Для работы с системами проведено обучение более чем 1 500 медицинских работников, проводятся консультации специалистов с помощью системы удалённого доступа. Медицинская информационная система позволяет вести расписания приема врачей в электронном виде, обеспечивать электронный документооборот, вести электронные медицинские карты пациентов.

Всё это позволяет амурчанам записаться на приём к врачу и вакцинацию на портале Госуслуг и региональном портале пациента «Регистратура28.рф», получить информацию об оказанных медуслугах и лабораторных исследованиях в «Личном кабинете» на региональном портале пациента и Госуслугах.

В области внедрён и используется центральный архив медицинских изображений, что позволяет обеспечить долгосрочное хранение, обмен файлов и проведение консультаций среди медиков.

— В настоящее время минздравом региона продолжается работа по созданию единого цифрового контура, формируется на базе подведомственного учреждения отдел по методическому сопровождению единого цифрового контура, – рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.