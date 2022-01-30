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30 января 2022, 14:16 7

В Амурской области идёт работа по цифровизации системы здравоохранения области

У пациентов появились электронные карты, медики имеют возможность работать на цифровой платформе, рассказал Василий Орлов

В Амурской области идёт работа по цифровизации системы здравоохранения области
Фото: cityreporter.ru

На заседании правительства региона губернатору области Василию Орлову доложили о работе по цифровизации системы здравоохранения Амурской области.

Единая государственная информационная система здравоохранения Амурской области представляет собой комплекс медицинских информационных систем. Информсистемы поставлены в 49 медорганизаций региона, большая часть подключена к медицинской, лабораторной информационным системам и региональному архиву медицинских изображений. Все системы интегрированы между собой и по защищенным каналам передачи данных взаимодействуют с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

— Работа в данном направлении ведётся, видна динамика, и приоритеты расставлены правильно. Без цифровой платформы современная медицина невозможна, – сказал Василий Орлов.

Для работы с системами проведено обучение более чем 1 500 медицинских работников, проводятся консультации специалистов с помощью системы удалённого доступа. Медицинская информационная система позволяет вести расписания приема врачей в электронном виде, обеспечивать электронный документооборот, вести электронные медицинские карты пациентов.

Всё это позволяет амурчанам записаться на приём к врачу и вакцинацию на портале Госуслуг и региональном портале пациента «Регистратура28.рф», получить информацию об оказанных медуслугах и лабораторных исследованиях в «Личном кабинете» на региональном портале пациента и Госуслугах.

В области внедрён и используется центральный архив медицинских изображений, что позволяет обеспечить долгосрочное хранение, обмен файлов и проведение консультаций среди медиков.

— В настоящее время минздравом региона продолжается работа по созданию единого цифрового контура, формируется на базе подведомственного учреждения отдел по методическому сопровождению единого цифрового контура, – рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 день назад

    Лишь бы не оказалось сие последним гвоздем в крышку гроба здравоохранения.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    21 час назад

    Давно пора! в других странах именно так и работает система.

    Есть одно но - в случае сбоя всё станет колом.

  • 5amur

    5amur
    21 час назад

    Только в последнее время я хожу к врачам платно. Бесплатно попасть просто не реально. Если это что то поменяет...

  • Undertaker

    Undertaker
    21 час назад

    Все верно, зачем только отчисления делаем с зп, хрен попадёшь к горепилюлькиным, ничего данная цифровизация не поменяет

  • Алиса65

    Алиса65
    20 часов назад

    sadam_1974 Есть одно но - в случае сбоя всё станет колом.

    Вот именно -НО. Это потребует огромных затрат, а в бюджете на медицину всё меньше и меньше средств,да и зависимость от иностранных технологий. Думаю, России это ПОКА не грозит...

  • kidman

    kidman
    18 часов назад

    "К сожалению, в настоящее время услуга запись на приём к врачу недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства" - это результат многократных попыток записаться к врачу через сайт https://регистратура28.рф (в течение последнего месяца, а может больше).

    Затолкали бы слуги народа себе в ж... такую цифровизацию

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Дак вроде бывший глава минздрава Тезиков "освоил" уже деньги выделенные на цифровизацию медицины? Что опять? Опять "осваивают"?

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