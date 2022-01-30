В Приамурье построят новые детские сады, спортплощадки, поликлинику и ФАПы

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В Приамурье началась реализация двух новых региональных проектов «Образование» и «Здравоохранение». Первый направлен на развитие системы поддержки молодежи, второй касается модернизации первичного звена здравоохранения.

«В 2022 году область участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Кроме двух региональных проектов новым для региона стал нацпроект «Производительность труда». Он направлен на повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5 % в год», – рассказала начальник управления проектной деятельности области Виола Яненко.

В прошлом году на территории Амурской области реализовывались мероприятия 10 национальных проектов. По итогам 2021 года хорошие результаты достигнуты по семи из них. Всего на реализацию нацпроектов в прошлом году регион получил 14,9 миллиарда рублей.

В планах открыть в регионе два новых детский сада и построить еще три спортплощадки. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» ещё четыре сосудистых отделения и один региональный сосудистый центр получат современное оборудование, поликлиники – 11 новых автомобилей. Также планируется строительство одной новой поликлиники и трёх ФАПов, сообщает портал правительства области.

«В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления – здравоохранение, образование, сферу ЖКХ, – на качественно новый уровень и притом в короткие сроки. Наша задача – выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская получит 18 миллиардов рублей – больше, чем в прошлом году», – отметил губернатор Василий Орлов.