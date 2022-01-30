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30 января 2022, 13:04 0

Суд подтвердил решение УФАС о нарушениях при строительстве детского сада в Белогорске

Оснований для пересмотра решения суда первой инстанции не нашлось

Суд подтвердил решение УФАС о нарушениях при строительстве детского сада в Белогорске
Фото: pixabay.com

Решение Амурского УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при строительстве детского сада в Белогорске подтверждено судом апелляционной инстанции.

Состоялось заседание арбитражного апелляционного суда по пересмотру решения арбитражного суда Амурской области. В арбитражном суде отказали администрации Белогорска и ООО «РСК-Альянс» в признании незаконным решения Амурского УФАС о нарушении антимонопольного законодательства при строительстве здания детского сада в Белогорске.

По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для пересмотра решения суда первой инстанции.

В октябре 2020 года комиссией Амурского УФАС вынесено решение о наличии в действиях администрации Белогорска, комитета по управлению имуществом Белогорска и ООО «РСК-Альянс» нарушения антимонопольного законодательства. Организации заключили антиконкурентное соглашение, которое могло привести к ограничению конкуренции при строительстве здания детского сада в Белогорске.

Комиссия Амурского УФАС установила, что застройщик здания детского сада для муниципальных нужд Белогорска определён администрацией города и приступил к строительству объекта до проведения конкурентных процедур, а условия объявленного впоследствии аукциона на приобретение здания детского сада не могли быть выполнены другими застройщиками, сообщает УФАС по Амурской области.

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#жизнь #строительство #суды

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