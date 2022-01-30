Ночью в Свободном горел жилой дом

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Сообщение о пожаре в городе Свободном поступило ночью 30 января. Горел частный жилой дом.

В тушении оказались задействованы специалисты Свободненского пожарно-спасательного гарнизона: восемь человек и две единицы техники.

Через три минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Жилой дом удалось спасти, обошлось без пострадавших.

Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает Амурское управление МЧС.