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30 января 2022, 12:33 0

Амурская область получит более 48 миллионов на поддержку поликлиник

Всего правительство России направит в регионы порядка 7,3 миллиарда рублей

Амурская область получит более 48 миллионов на поддержку поликлиник
Фото: Амур.инфо

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной поддержки поликлиник в регионах, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идёт о сумме, превышающей 7,3 миллиарда рублей. Амурская область в рамках этой поддержки должна получить 48,21 миллиона рублей.

Такое решение было принято в связи с распространением штамма «омикрон».

— Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу, – отметил Михаил Мишустин.

Контроль за исполнением распоряжения поручен российскому Минздраву.

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