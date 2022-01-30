Амурская область получит более 48 миллионов на поддержку поликлиник

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительной поддержки поликлиник в регионах, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идёт о сумме, превышающей 7,3 миллиарда рублей. Амурская область в рамках этой поддержки должна получить 48,21 миллиона рублей.

Такое решение было принято в связи с распространением штамма «омикрон».

— Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу, – отметил Михаил Мишустин.

Контроль за исполнением распоряжения поручен российскому Минздраву.