Назначен новый руководитель Росжелдора

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Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», имеет опыт государственной службы. В 2004–2005 годах занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешёл в Министерство транспорта, где работал до 2014 года заместителем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, затем директором департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Известно, что новый руководитель Росжелдора является действительным государственным советником 2-го класса.

До нового назначения Алексей Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Дружинин награждён медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почётный железнодорожник», сообщает сайт правительства России.