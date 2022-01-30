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30 января 2022, 12:15 4

Назначен новый руководитель Росжелдора

Распоряжение о назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Назначен новый руководитель Росжелдора
Фото: kommersant.ru

Новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», имеет опыт государственной службы. В 2004–2005 годах занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешёл в Министерство транспорта, где работал до 2014 года заместителем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, затем директором департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Известно, что новый руководитель Росжелдора является действительным государственным советником 2-го класса.

До нового назначения Алексей Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Дружинин награждён медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почётный железнодорожник», сообщает сайт правительства России.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Ну вот. Опять билеты подорожают. (

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Новое шубохранилище?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    20 часов назад

    Фантомас вернулся.

  • Paster

    Paster
    16 часов назад

    По сути Росжелдор - очередная бесполезная контора, для пристраивания чинуш на бюджетные бабки.

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