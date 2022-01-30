Какие новые законы вступят в силу в феврале

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В Государственной Думе рассказали, какие законы вступят в силу в феврале 2022 года. Речь идёт об увеличении материнского капитала, защите россиян при покупке квартиры и индексации пенсий. Подробнее об этих и других законах – в материале Амур.инфо.

Так, с 1 февраля будет увеличен материнский капитал на сумму фактической (8,4 %), а не прогнозной инфляции. Таким образом, выплата на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – до 693,1 тысячи рублей.

Помимо маткапитала аналогичным образом будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и ещё ряд соцвыплат.

Кроме того, с 1 февраля в силу вступает закон, регламентирующий защиту прожиточного минимума от списания. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по стране, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Напомним, что прожиточный минимум в России составляет 12 654 рубля.

Также с начала февраля у россиян появится право запрашивать выписку из ЕГРН о том, не является ли дом аварийным и не планируется ли его сносить. Соответствующую информацию органы местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр. Планируется, что таким образом граждане получат дополнительную защиту при покупке жилой недвижимости.

С 1 февраля меняются порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть регламентированы нормативным актом Банка России. Кроме того, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа должна обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Отметим, что с начала февраля вступят силу и новые правила экологического законодательства, а именно вводятся штрафы за отсутствие автоматических систем контроля за выбросами загрязняющих веществ. Для должностных лиц такой штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, штрафы будут грозить в том случае, когда системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в соответствующий госреестр.

Начиная с февраля, пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 8,6 %, что выше уровня инфляции. Стоит отметить, что за январь пенсионерам положена доплата в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

Начиная с 8 февраля, в России вступает в силу закон, предусматривающий пожизненное заключение педофилов. Такое наказание будет грозить тем, кто совершил сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершил его повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Также с 8 февраля начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки на табак и алкоголь. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, штрафы составят до 500 тысяч рублей для юрлиц. Сумма штрафа была повышена для тех, кто занимается производством и оборотом немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями.