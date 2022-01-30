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30 января 2022, 11:45 6

Минздрав выпустил памятку для бессимптомных пациентов с ковидом

Ведомство дало рекомендации и для заболевших детей

Минздрав выпустил памятку для бессимптомных пациентов с ковидом
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России опубликовало памятку для людей, которые переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Инструкция содержит алгоритм действий для взрослых в зависимости от того, болели ли они ковидом и имеют ли прививку, а также советы в случае, если заразился ребенок.

— На сегодняшний день у нас относительно спокойная ситуация. Мы не наблюдаем роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но расслабляться населению не стоит. Нужно заниматься профилактикой. Самая действенная – это вакцинация. Кроме того, нужно соблюдать элементарные правила: носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, почаще проветривать помещения и самим бывать на свежем воздухе, избегать мест большого скопления людей, особенно в замкнутых пространствах. Если вы уже заболели, строго соблюдать рекомендации врачей, – прокомментировала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Согласно памятке Минздрава РФ, людям с положительным результатом теста, которые меньше шести месяцев назад сделали прививку или переболели ковидом, при бессимптомном течении болезни лечение не требуется. Им рекомендуется уйти на больничный, самоизолироваться и измерять температуру тела.

Если результата ПЦР-теста нет, то при появлении первых симптомов ОРВИ (кашле, першении боли в горле, повышении температуры до 37,5 градуса) следует:

  • оставаться дома и изолироваться в отдельной комнате;
  • оформить больничный;
  • часто проветривать помещение;
  • соблюдать питьевой режим;
  • измерять температуру тела не реже трех раз в сутки;
  • измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром 2 раза в день (нормальный показатель – не ниже 95-96 %);
  • использовать симптоматическое лечение;
  • не принимать самостоятельно антибиотики, их должен назначать только врач.

При ухудшении состояния – температура поднялась выше 38 градусов, она охраняется больше двух суток и не сбивается жаропонижающими – нужно проконсультироваться с врачом. Это можно сделать дистанционно, например, позвонив по номеру 122. Если появилась отдышка, боли за грудиной, уровень сатурации стал ниже 95 %, нужно вызывать скорую помощь.

Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком должны оставаться дома и позвонить в службу 122. При ухудшении самочувствия надо вызвать скорую.

Если заболел ребенок, нужно оставить его дома, выполнять рекомендации врачей и не заниматься самолечением. Для дистанционной консультации с медработником можно позвонить в службу «122». Если состояние ухудшилось, нужно звонить в скорую помощь.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Здоровых людей больше нет. Есть бессимптомные больные! )))

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    Ну да, все потенциально больные(

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    21 час назад

    Бессимптомная болезнь. Цивилизованная коррупция. Отрицательный рост. Сцуко сильно звучит.

  • Undertaker

    Undertaker
    19 часов назад

    21 год свистунова

  • nf693244

    nf693244
    6 часов назад

    "при бессимптомном течении болезни лечение не требуется." Зачем врачи мне прописывали сильные антибиотики по мотивам московской методички? Симптомов-то не наблюдалось. Неисповедимы пути господни...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад

    "температура... охраняется" Кем?!

    Проверять тексты не пробовали?

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