Минздрав выпустил памятку для бессимптомных пациентов с ковидом

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— На сегодняшний день у нас относительно спокойная ситуация. Мы не наблюдаем роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но расслабляться населению не стоит. Нужно заниматься профилактикой. Самая действенная – это вакцинация. Кроме того, нужно соблюдать элементарные правила: носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, почаще проветривать помещения и самим бывать на свежем воздухе, избегать мест большого скопления людей, особенно в замкнутых пространствах. Если вы уже заболели, строго соблюдать рекомендации врачей, – прокомментировала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Согласно памятке Минздрава РФ, людям с положительным результатом теста, которые меньше шести месяцев назад сделали прививку или переболели ковидом, при бессимптомном течении болезни лечение не требуется. Им рекомендуется уйти на больничный, самоизолироваться и измерять температуру тела.

Если результата ПЦР-теста нет, то при появлении первых симптомов ОРВИ (кашле, першении боли в горле, повышении температуры до 37,5 градуса) следует:

оставаться дома и изолироваться в отдельной комнате;

оформить больничный;

часто проветривать помещение;

соблюдать питьевой режим;

измерять температуру тела не реже трех раз в сутки;

измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром 2 раза в день (нормальный показатель – не ниже 95-96 %);

использовать симптоматическое лечение;

не принимать самостоятельно антибиотики, их должен назначать только врач.

При ухудшении состояния – температура поднялась выше 38 градусов, она охраняется больше двух суток и не сбивается жаропонижающими – нужно проконсультироваться с врачом. Это можно сделать дистанционно, например, позвонив по номеру 122. Если появилась отдышка, боли за грудиной, уровень сатурации стал ниже 95 %, нужно вызывать скорую помощь.

Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком должны оставаться дома и позвонить в службу 122. При ухудшении самочувствия надо вызвать скорую.

Если заболел ребенок, нужно оставить его дома, выполнять рекомендации врачей и не заниматься самолечением. Для дистанционной консультации с медработником можно позвонить в службу «122». Если состояние ухудшилось, нужно звонить в скорую помощь.