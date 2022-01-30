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30 января 2022, 10:47 0

Благовещенские пожарные спасли больше 20 человек от огня

Среди них оказался и ребёнок

Благовещенские пожарные спасли больше 20 человек от огня
Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 29 января, в Благовещенске загорелся трехэтажный жилой дом по улице Батарейной. На момент прибытия пожарных к месту возгорания из окон квартиры на втором этаже шёл густой чёрный дым. Спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы для поиска и спасения людей, а также тушения очага пожара.

Пожарные вывели из задымлённого здания по трёхколенной лестнице четырёх человек. Остальных в спасательных устройствах вывели по лестничным маршам.

Всего пожарные спасли 20 взрослых человек и одного ребёнка. В огне пострадал мужчина.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются: на месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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#жизнь #МЧС #пожары #происшествия

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