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30 января 2022, 10:15 0

В Тынде открытым пламенем горело здание на железной дороге

По предварительным данным, пострадавших нет

В Тынде открытым пламенем горело здание на железной дороге
Фото: www.instagram.com/tynda_news/

Обновлено: вчера11:05

Минувшей ночью, с 29 на 30 января, на территории вагонного участка Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (РЖД) в городе Тында открытым пламенем загорелось одно из зданий. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщает @gazeta_bam.

Сообщается, что информации о пострадавших нет. Пожар никак не повлиял на движение поездов на этом участке железной дороги.

На ликвидации пожара были задействованы пожарный поезд станции Тында и шесть расчетов пожарно-спасательной части МЧС.

В настоящее время причины происшествия выясняются.

Обновлено 11:05

По информации главного управления МЧС России по Амурской области сообщение о пожаре по улице Привокзальной поступило в 03:10.

— В тушении были задействованы огнеборцы Тындинского пожарно-спасательного гарнизона, всего 26 человек и шесть единиц техники, а также пожарный поезд станции Тында и четыре человека личного состава. Около полутора часов потребовалось для локализации пожара, через три часа 42 минуты открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.

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#транспорт #Тында

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