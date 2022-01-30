В Тынде открытым пламенем горело здание на железной дороге

Фото: www.instagram.com/tynda_news/

Сообщается, что информации о пострадавших нет. Пожар никак не повлиял на движение поездов на этом участке железной дороги.

На ликвидации пожара были задействованы пожарный поезд станции Тында и шесть расчетов пожарно-спасательной части МЧС.

В настоящее время причины происшествия выясняются.

Обновлено 11:05

По информации главного управления МЧС России по Амурской области сообщение о пожаре по улице Привокзальной поступило в 03:10.

— В тушении были задействованы огнеборцы Тындинского пожарно-спасательного гарнизона, всего 26 человек и шесть единиц техники, а также пожарный поезд станции Тында и четыре человека личного состава. Около полутора часов потребовалось для локализации пожара, через три часа 42 минуты открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.