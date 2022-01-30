В Тынде открытым пламенем горело здание на железной дороге
По предварительным данным, пострадавших нет
Обновлено: вчера11:05
Минувшей ночью, с 29 на 30 января, на территории вагонного участка Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (РЖД) в городе Тында открытым пламенем загорелось одно из зданий. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщает @gazeta_bam.
Сообщается, что информации о пострадавших нет. Пожар никак не повлиял на движение поездов на этом участке железной дороги.
На ликвидации пожара были задействованы пожарный поезд станции Тында и шесть расчетов пожарно-спасательной части МЧС.
В настоящее время причины происшествия выясняются.
Обновлено 11:05
По информации главного управления МЧС России по Амурской области сообщение о пожаре по улице Привокзальной поступило в 03:10.
— В тушении были задействованы огнеборцы Тындинского пожарно-спасательного гарнизона, всего 26 человек и шесть единиц техники, а также пожарный поезд станции Тында и четыре человека личного состава. Около полутора часов потребовалось для локализации пожара, через три часа 42 минуты открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.
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