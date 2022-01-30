Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
30 января 2022, 10:02 3

Мэр Свободного проведёт прямой эфир в преддверии празднования 110-летия города

У жителей города есть возможность задать интересующие вопросы на эту тему

Мэр Свободного проведёт прямой эфир в преддверии празднования 110-летия города
Фото: v_konstantinov_svb

В среду, 2 февраля, мэр города Свободный Владимир Константинов проведёт прямой эфир в рамках подготовки к 110-летию города. Трансляция пройдёт в инстаграм-профиле Амур.инфо, аккаунтах ЦУР Амурской области и главы Свободного.

Планируется, что Владимир Константинов расскажет о том, что уже сделано в городе и планах по его развитию: как и на какой площади горожане отметят юбилей города? Когда начнутся работы по благоустройству горпарка? Когда пройдет первый концерт в обновлённом ДК железнодорожников? Какие планы на строительство жилья в городе?

Если у жителей Свободного остались какие-то вопросы, то их можно задать в комментариях под соответствующим постом в Instagram @tsur_28, @v_konstantinov_svb или @amur.info.

Начало трансляции запланировано на 11:00.

Просмотров всего: 359

#интернет #праздники #Свободный

распечатать


В России и мире

Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за журналиста Сергея Соболева
Общество

Выбор читателей за 30 января
Общество 2

Выбор читателей за 29 января
Общество 1

Пара из Благовещенска выбрала для регистрации брака костюмы в славянском стиле
Комментарии
Показать все (3)
  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Его ещё не посадили за руководство сетями Благовещенска с акс, результаты чего наблюдаем сегодня?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 день назад

    Судя по фото, подкормился.

    Не голодает.

  • кержак

    кержак
    6 часов назад

    ...ага...внешне на Мигулю стал похож...)))

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь