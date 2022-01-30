Мэр Свободного проведёт прямой эфир в преддверии празднования 110-летия города

Фото: v_konstantinov_svb

В среду, 2 февраля, мэр города Свободный Владимир Константинов проведёт прямой эфир в рамках подготовки к 110-летию города. Трансляция пройдёт в инстаграм-профиле Амур.инфо, аккаунтах ЦУР Амурской области и главы Свободного.

Планируется, что Владимир Константинов расскажет о том, что уже сделано в городе и планах по его развитию: как и на какой площади горожане отметят юбилей города? Когда начнутся работы по благоустройству горпарка? Когда пройдет первый концерт в обновлённом ДК железнодорожников? Какие планы на строительство жилья в городе?

Если у жителей Свободного остались какие-то вопросы, то их можно задать в комментариях под соответствующим постом в Instagram @tsur_28, @v_konstantinov_svb или @amur.info.

Начало трансляции запланировано на 11:00.