Медик-эксперт прогнозирует рост случаев заражения COVID-19 среди прибывающих в Пекин

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Председатель экспертной медицинской группы международного олимпийского комитета (МОК) Брайан Макклоски считает, что количество случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпийские игры в Пекин будет расти.

В столицу Поднебесной империи уже прибыли три тысячи спортсменов и членов иностранных делегаций. Число гостей будет увеличиваться, а значит вырастет и количество выявленных случаев COVID-19.

В то же время Брайан Макклоски отметил высокий уровень работы специалистов, осуществляющих тестирование иностранцев и заверил, что это обеспечит безопасность и гражданам Китая, и участникам Олимпиады, сообщает Федеральное агентство новостей.