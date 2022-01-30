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30 января 2022, 08:26 4

Медик-эксперт прогнозирует рост случаев заражения COVID-19 среди прибывающих в Пекин

Участников олимпиады становится всё больше

Медик-эксперт прогнозирует рост случаев заражения COVID-19 среди прибывающих в Пекин
Фото: riafan.ru

Председатель экспертной медицинской группы международного олимпийского комитета (МОК) Брайан Макклоски считает, что количество случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпийские игры в Пекин будет расти.

В столицу Поднебесной империи уже прибыли три тысячи спортсменов и членов иностранных делегаций. Число гостей будет увеличиваться, а значит вырастет и количество выявленных случаев COVID-19.

В то же время Брайан Макклоски отметил высокий уровень работы специалистов, осуществляющих тестирование иностранцев и заверил, что это обеспечит безопасность и гражданам Китая, и участникам Олимпиады, сообщает Федеральное агентство новостей.

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#COVID 19 #Китай

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    Если всё так плохо,какой смысл проводить Олимпиаду?

  • Paster

    Paster
    1 день назад

    В Китае всё хорошо.

  • uslon

    uslon
    1 день назад

    Чёрт, опять обед и ужин в ХХ отодвигается на неопределённое время!

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    сейчас всех неугодных лидеров на карантин))) Китай чемпион!)

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