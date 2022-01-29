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29 января 2022, 17:58 2

За сутки в Амурской области от коронавируса скончались шестеро

53 человека попали в больницу

За сутки в Амурской области от коронавируса скончались шестеро
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области 53 человека были госпитализированы с коронавирусом. По данным федерального оперштаба, медики выявили 156 новых заражений, 258 человек выздоровели, шестеро скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Не привиты против COVID-2019 оказались 103 человека из общего числа заразившихся. У 138 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (88%), у 16 – в виде пневмонии (11%), у двоих в бессимптомной форме (1%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. Показатель заболеваемости – 7 548,55 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 59 018 случаев COVID-19. 57 895 человек выздоровели, 661 скончался.

Прошли обследование на коронавирус 1 645 307 человек, в том числе за последние сутки – 3 654 человека.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    "Не привиты против COVID-2019 оказались 103 человека из общего числа заразившихся."

    Хм... Уже более 30% привитых официально заразились. А сколько их продолжает разносить заразу, прикрываясь куар-кодами?

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