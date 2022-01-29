Пара из Благовещенска выбрала для регистрации брака костюмы в славянском стиле

Фото: www.instagram.com/zagsamur/

В субботу, 29 января, в благовещенском отделе ЗАГС зарегистрировали брак необычной пары. Для торжественного события молодожёны выбрали необычные наряды – славянские костюмы, рассказали в инстаграм-аккаунте благовещенского ЗАГСа.

«Свадебные традиции в современной России за многовековую историю неоднократно подвергались изменениям, а некоторые были безвозвратно утеряны. Но иногда пары стремятся возродить их и организовать настоящую русскую свадьбу со всей присущей ей атрибутикой: символичными обрядами, особыми песнями и русским свадебным танцем. Антон и Юлия Борисюк ни минуты не сомневались в выборе нарядов для самого значимого дня в их жизни – создания семьи», – написали в zagsamur.