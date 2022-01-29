Юные благовещенские лыжники одержали первую победу в спартакиаде школьников Амурской области

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

28-29 января в Благовещенске на базе «Россия» в Моховой Пади прошли лыжные гонки в индивидуальном и командном зачёте. Уверенную победу одержали благовещенские школьники.

Всего в гонке приняли участия 24 юных спортсмена из четырёх городов Амурской области: Благовещенска, Тынды, Белогорска и Свободного. Благовещенск представили воспитанники спортшколы №7, федераций биатлона и спортивного ориентирования.

«В индивидуальном зачёте равных не было «звездочкам» биатлона Ярославу Кузнецову и Екатерине Пономаренко. Хорошие результаты показали и другие члены команды. Общими усилиями спортсмены принесли в копилку Благовещенска первое золото. Впереди у школьников ещё 7 видов спорта. В следующий раз ученики благовещенских школ покажут свои силы в мини-футболе. Игры пройдут в Райчихинске в конце февраля», говорится в сообщении пресс-службы администрации города Благовещенска.

— Все ребята – большие молодцы. Наши лидеры принесли две победы в гонке на 5 и 3 километра, в общекомандном зачёте мальчики уступили пять очков свободненцам. Но подтянулись в смешанной эстафете, показав также первый результат. В целом по итогам соревнований команда Благовещенска на первом месте», – рассказала начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи Оксана Климова.