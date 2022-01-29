На льду Чигиринского водохранилища соревновались амурские и якутские гонщики

Фото: Екатерина Ласая

Сегодня, 29 января, в Благовещенске состоялся второй этап чемпионата города по ледово-кольцевым гонкам. Как рассказали организаторы соревнований, на лёд Чигиринского водохранилища вышли 15 пилотов. В том числе – три участника из Якутска.

— Борьба очень интересна тем, что приехал одни из сильнейших пилотов Якутии. Приехал чемпион, которого на протяжении нескольких лет никто не может «подвинуть». Также участвует наш чемпион Прасков Иван, которого тоже долго никто не может победить. Поэтому будет очень интересно наблюдать за борьбой, – рассказал организатор гонок Алексей Шматок.

Ледовые гонки привлекают всё больше зрителей. Посмотреть на соревнования приезжают целыми семьями.

— Гонка интересная, зрелищная, контактная. Поэтому зрителю интересно наблюдать. Опять же – выходные. Ну грех не приехать с семьёй, поболеть, – говорит Алексей.

В итоге максимальное число очков – 20 – заработал Вадим Данилевский из Якутска. На втором месте таблицы оказался благовещенец Иван Прасков с 19 очками, а замкнул тройку лидеров якутский гонщик Владимир Макуха. Он заработал 18 очков.