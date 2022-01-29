При пожаре в городе Плесецке погибли четверо детей
Всего насчитывается как минимум пять жертв
Ночью 29 января на улице Строительной в городе Плесецке Архангельской области произошёл пожар в деревянном многоквартирном доме. Как минимум пять человек, в том числе четверо детей, стали жертвами огня.
На место возгорания оперативно прибыли пожарные, однако одного взрослого и четверых несовершеннолетних спасти не удалось. Все обстоятельства и детали произошедшего установит следствие.
На данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных служб, сообщает Федеральное агентство новостей.
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