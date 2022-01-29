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29 января 2022, 18:42 1

При пожаре в городе Плесецке погибли четверо детей

Всего насчитывается как минимум пять жертв

При пожаре в городе Плесецке погибли четверо детей
Фото: riafan.ru

Ночью 29 января на улице Строительной в городе Плесецке Архангельской области произошёл пожар в деревянном многоквартирном доме. Как минимум пять человек, в том числе четверо детей, стали жертвами огня.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные, однако одного взрослого и четверых несовершеннолетних спасти не удалось. Все обстоятельства и детали произошедшего установит следствие.

На данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных служб, сообщает Федеральное агентство новостей.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    1 день назад

    запретить деревянные дома

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