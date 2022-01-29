В Уфе дворник разогнал стаю собак, напавших на ребёнка

Фото: СУСК РФ по Республике Башкортостан

Следователи Башкортостана начали проверку факта нападения собак на ребёнка, о котором они узнали в ходе мониторинга СМИ.

Исходя из текста публикации, оказавшийся рядом дворник отогнал животных от ребёнка. Получил ли ребёнок травмы, не уточняется. В связи с произошедшим начата доследственная проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов.

«В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», – сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.