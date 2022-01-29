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29 января 2022, 16:11 3

В Уфе дворник разогнал стаю собак, напавших на ребёнка

Получил ли ребёнок травмы, неизвестно

В Уфе дворник разогнал стаю собак, напавших на ребёнка
Фото: СУСК РФ по Республике Башкортостан

Следователи Башкортостана начали проверку факта нападения собак на ребёнка, о котором они узнали в ходе мониторинга СМИ.

Исходя из текста публикации, оказавшийся рядом дворник отогнал животных от ребёнка. Получил ли ребёнок травмы, не уточняется. В связи с произошедшим начата доследственная проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов.

«В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», – сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.

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#происшествия

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 день назад

    Переживаю, не засудят ли дворника зоозащитники за жестокое отношение к животным.

    ВЕДЬ ОН НЕ ПРИМЕНЯЛ ПРИ ОРЗГОНЕ СТАИ ДОБРЫЕ СЛОВА

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    Законодатели спят

  • Ыукпун

    Ыукпун
    1 день назад

    Думаю, что при "ОРЗГОНЕ" могли пострадать нравственные чувства не только несовершеннолетнего, но и собачек. Вряд ли дворник умеет выбирать выражения. Свидетели из защитников сукиных детей найдутся.

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