Благовещенский костёл мог быть построен позже, чем принято считать

Фото: Архив Амур.инфо

В первый частный архив проекта «Амурские отголоски» были переданы документы, которые показывают, как создавался католический приход в Благовещенске в дореволюционный период. Оказавшиеся в руках организаторов проекта документы – это копии, снятые с оригиналов, хранящихся в музее. Наиболее пристальное внимание благовещенских неокраеведов привлекли даты, из-за которых появились сомнения.

Так, один рукописный документ на фирменном бланке со штампом «Могилевская архиепархия настоятеля Благовещенского Р. К. Костёла» от 8 июля 1911 года за номером 81, начинается с того, что настоятель костёла Жуковский направляет проект колокольни и просит его утвердить и вручить инженеру Чайковскому.

«Далее приводятся доказательства того, что строительство должно было вообще начаться именно с колокольни, а не так как всё свершилось в реальности, когда построили сам костёл, а теперь (в 1911 году) ходатайствуют разрешить строительство колокольни», – сообщают организаторы проекта в своём инстаграм-аккаунте.



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Кроме того, из документа понятно, что постройка в Благовещенске Римско-католической церкви была разрешена генерал-губернатором ещё 26 апреля 1896 года. При этом разрешение министерства внутренних дел было получено лишь 17 октября 1909 года, после чего 1 июля 1910 года Могилёвской римско-католической духовной Консисторией был учреждён приход при Благовещенском костёле. В описи приложений указывается и разрешение на постройку в Благовещенске костёла от 22 августа 1902 года.



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Таким образом, в документах обнаружили нагромождение дат.

«При этом к каким выводам мы пришли: насколько соответствует действительности общепринятая дата постройки костёла – 1896 год (Т. Холкина «Архитектурное наследие Благовещенска»), если даже не вникая в даты надзорных органов, приход был создан в 1910 году? И если 8 июля 1911 года просили утвердить проект колокольни, то она вряд ли могла быть построена в 1911 году», – заключили организаторы проекта.

