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29 января 2022, 15:35 8

Благовещенский костёл мог быть построен позже, чем принято считать

Неокраеведы узнали новые факты об истории церкви в центре города

Благовещенский костёл мог быть построен позже, чем принято считать
Фото: Архив Амур.инфо

В первый частный архив проекта «Амурские отголоски» были переданы документы, которые показывают, как создавался католический приход в Благовещенске в дореволюционный период. Оказавшиеся в руках организаторов проекта документы – это копии, снятые с оригиналов, хранящихся в музее. Наиболее пристальное внимание благовещенских неокраеведов привлекли даты, из-за которых появились сомнения.

Так, один рукописный документ на фирменном бланке со штампом «Могилевская архиепархия настоятеля Благовещенского Р. К. Костёла» от 8 июля 1911 года за номером 81, начинается с того, что настоятель костёла Жуковский направляет проект колокольни и просит его утвердить и вручить инженеру Чайковскому.

«Далее приводятся доказательства того, что строительство должно было вообще начаться именно с колокольни, а не так как всё свершилось в реальности, когда построили сам костёл, а теперь (в 1911 году) ходатайствуют разрешить строительство колокольни», – сообщают организаторы проекта в своём инстаграм-аккаунте.


Кроме того, из документа понятно, что постройка в Благовещенске Римско-католической церкви была разрешена генерал-губернатором ещё 26 апреля 1896 года. При этом разрешение министерства внутренних дел было получено лишь 17 октября 1909 года, после чего 1 июля 1910 года Могилёвской римско-католической духовной Консисторией был учреждён приход при Благовещенском костёле. В описи приложений указывается и разрешение на постройку в Благовещенске костёла от 22 августа 1902 года.


Таким образом, в документах обнаружили нагромождение дат.

«При этом к каким выводам мы пришли: насколько соответствует действительности общепринятая дата постройки костёла – 1896 год (Т. Холкина «Архитектурное наследие Благовещенска»), если даже не вникая в даты надзорных органов, приход был создан в 1910 году? И если 8 июля 1911 года просили утвердить проект колокольни, то она вряд ли могла быть построена в 1911 году», – заключили организаторы проекта.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    ...Другое интересно: крест на колокольне КАТОЛИЧЕСКОГО костёла "смотрит" на север - юг, а на ПРАВОСЛАВНОМ храме (на Рёлочной) "крестная" ориентация - "восток - запад". ПОЧЕМУ? Неокраеведы смогут ответить на этот вопрос?

  • uslon

    uslon
    1 день назад

    "...С разрешения Министра внутренних дел России в Благовещенске 6 августа 1896 г. был открыт католический приход в честь Преображения Господне. По законам того времени, план строительства этого иноверческого храма утверждал православный Епископ Камчатский Гурий (С.В. Буртасовский) . Викарный священник данного прихода по совместительству являлся и нештатным гарнизонным католическим священником. Подобная ситуация сложилась и во Владивостоке с открытием там католического прихода..."

    Первый на ДВ штатный курат римско-католической церкви Амурского Края о. Казимир Игнациевич Радзишевский скоропостижно скончался 6 июля 1893 г. в Благовещенске в ходе пастырского визита на 55-м году жизни. Там же и погребён по православному обряду 7 июля..."

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 день назад

    " Неокраеведы "

    Новояз какой то ((

  • семёнов

    семёнов
    1 день назад

    Рудольф Шнапс 55 минут назад

    " Неокраеведы "

    Новояз какой то ((

    а у меня ассоциируется с некроманами :-)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Зато в Благовещенске находится единственный в мире православный костёл римско-католической церкви! )))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    И да, любопытно, как отличает амуринфа краеведов от НЕОкраеведов?

  • мыжго

    мыжго
    16 часов назад

    Хех, было подумалось что поднялся вопрос на тему: когда же православные вернут католикам их костел? Забавная ситуация однако: православные всё, что вроде как им принадлежало до революции себе вернули, а что сами прихапали -возвращать не торопятся. Впрочем - удивления нет. Это вполне коррелирует с моим мнением о морали православнутых.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Неокраеведы, неоправославные, неокатолики, неожурналисты... ))))

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