За последние пять лет молоко в Амурской области подорожало почти на тридцать процентов

По информации Амурстата, в среднем за период с 2016 по 2020 год производство молока в регионе увеличивалось на 1,3 % в год. По предварительным данным, в 2021 году произведено 140,5 тысячи тонн молока, что больше уровня 2020 года на 2,4 %.

Так, в прошлом году рост производства молока по сравнению с 2020 годом был обеспечен увеличением поголовья коров на 3,8 % и повышением их продуктивности.

10,2 тысячи тонн молока в 2021 году произведено в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, что на 8,5% больше, чем в 2020 году.

По расчётам, в январе-декабре 2021 года по сравнению с 2020 годом производство молока увеличилось на 1,3 % за счёт роста поголовья коров на 8,3%, продуктивность осталась на том же уровне. При этом лидирующие позиции в объемах производства молока сохраняют хозяйства населения. В 2021 году они произвели 84 тысячи тонн молока.

Между тем, в Амурстате отметили, что сельхозпроизводители области еще не достигли порогового значения самообеспечения молоком и молочными продуктами, поэтому область ввозит недостающую продукцию для сохранения определенного баланса на продовольственном рынке.

Кроме того, с 2016 по 2021 год молоко и молочная продукция подорожали на 29,3 %. Больше всего за этот период подорожало молоко сгущенное с сахаром (на 50,8 %), йогурт (на 44,9 %), сметана (на 35,2 %), молоко питьевое (на 29,8 %), творог нежирный (на 27,8 %); смеси сухие молочные для детского питания (на 23,3 %); творог жирный (на 22,3 %), кисломолочные продукты (на 20,5 %).

За 2021 год цена поднялась на 8,2 %, в том числе сырки творожные, глазированные шоколадом (на 11,3 %), йогурт (на 10,7 %), сметану (на 10,2 %), молоко питьевое (на 8,4 %), молоко сгущенное (на 8,0 %), кисломолочные продукты (на 7,2 %), смеси сухие молочные для детского питания (на 6,8 %), творог (на 6,0 %).