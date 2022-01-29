Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
29 января 2022, 15:12 17

За последние пять лет молоко в Амурской области подорожало почти на тридцать процентов

В Амурстате рассказали, насколько произведённое в регионе молоко удовлетворяет потребности амурчан

За последние пять лет молоко в Амурской области подорожало почти на тридцать процентов
Фото: pixabay.com

По информации Амурстата, в среднем за период с 2016 по 2020 год производство молока в регионе увеличивалось на 1,3 % в год. По предварительным данным, в 2021 году произведено 140,5 тысячи тонн молока, что больше уровня 2020 года на 2,4 %.

Так, в прошлом году рост производства молока по сравнению с 2020 годом был обеспечен увеличением поголовья коров на 3,8 % и повышением их продуктивности.

10,2 тысячи тонн молока в 2021 году произведено в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, что на 8,5% больше, чем в 2020 году.

По расчётам, в январе-декабре 2021 года по сравнению с 2020 годом производство молока увеличилось на 1,3 % за счёт роста поголовья коров на 8,3%, продуктивность осталась на том же уровне. При этом лидирующие позиции в объемах производства молока сохраняют хозяйства населения. В 2021 году они произвели 84 тысячи тонн молока.

Между тем, в Амурстате отметили, что сельхозпроизводители области еще не достигли порогового значения самообеспечения молоком и молочными продуктами, поэтому область ввозит недостающую продукцию для сохранения определенного баланса на продовольственном рынке.

Кроме того, с 2016 по 2021 год молоко и молочная продукция подорожали на 29,3 %. Больше всего за этот период подорожало молоко сгущенное с сахаром (на 50,8 %), йогурт (на 44,9 %), сметана (на 35,2 %), молоко питьевое (на 29,8 %), творог нежирный (на 27,8 %); смеси сухие молочные для детского питания (на 23,3 %); творог жирный (на 22,3 %), кисломолочные продукты (на 20,5 %).

За 2021 год цена поднялась на 8,2 %, в том числе сырки творожные, глазированные шоколадом (на 11,3 %), йогурт (на 10,7 %), сметану (на 10,2 %), молоко питьевое (на 8,4 %), молоко сгущенное (на 8,0 %), кисломолочные продукты (на 7,2 %), смеси сухие молочные для детского питания (на 6,8 %), творог (на 6,0 %).

Просмотров всего: 1159

#аналитика #производство

распечатать


Общество 28

Росстат: естественная убыль в Амурской области выше, чем в среднем по России и ДФО
Коронавирус 3

Амурчане не могут дозвониться в поликлиники из-за перегруженных линий
Экономика

В Амурской области на четверть увеличилась добыча полезных ископаемых
Власть 14

Губернатор Амурской области вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав ДФО
Комментарии
Показать все (17)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 день назад

    интересно сколько инфляция на самом деле

  • OT

    OT
    1 день назад

    Но особо дорого нам обходятся едро с его губерами и прочими задницами.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 день назад

    За период сентября- декабрь 2021 г. Серышевское молоко подорожало на 20 руб, нам пришлось от него отказаться,т.к. домашние любят пить молоко литрами и получается дороговато

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 день назад

    Реальная инфляция на уровне 40-50%. Просто сравните цены на все группы товаров, включая топливо.

  • pravdaru

    pravdaru
    1 день назад

    ну так ведь прорыв реализуется....

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Стабильно скрепной растут цены и тарифы

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 день назад

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    То, что продаётся в магазине давно не молоко. Только у проверенных частников.

  • Monarch

    Monarch
    1 день назад

    А если бы это молоко состояло из натурального сырья, то подорожало бы минимум на 50%

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 день назад

    "Алиса65 2 часа назад

    То, что продаётся в магазине давно не молоко. Только у проверенных частников."

    Во многом согласен с вашим мнением, в этом не могу согласиться. Лично проверяли качество нескольких производителей молока в нашей области. Не буду делать рекламу или антирекламу, но основные производители в области, поставляют вполне качественное молоко. Проверить просто. Купите молоко нескольких производителей. Разлейте его в стеклянные банки одинаковой ёмкости. Банки закройте, чтобы не попадала пыль и посторонние запахи. Подождите, когда молоко превратится в простоквашу. Если превратилось, это уже признак натурального продукта. Затем из простокваши сварите творог. Чем больше получится творога, тем более натуральное молоко. Там, где есть пальмовое масло, творога не будет. Конечно, это займёт время, но зато будете знать, что употребляете.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    Ну теперь дело за ФАС, пусть проверят и расскажут объективно или нет. А как выросли доходы амурчан за пять лет с разбивкой на доярок, механизаторов и др. рабочих профессий в этой отрасли?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 день назад

    Арсений К. 3 минуты назад

    Ну теперь дело за ФАС..."

    Поверьте, не будет ФАС этим заниматься. Поэтому, зря не надейтесь.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    На кой столько дармоедных структур?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 день назад

    Это не новости,а прямо праздник какой-то. Одно дело про прорыв говорить по телевизору,а другое-реально этот прорыв созерцать и ощущать. Цены на АЗС,сельхозпродукцию,а вот теперь молоко. Прорыв,однозначно.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Стабильно, по-путински! )))

  • GnOmE

    GnOmE
    6 часов назад

    только заметили...

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    3 часа назад

    https://finance.rambler.ru/markets/48034920-v-rossii-s-fevralya-podnimetsya-stoimost-molochnoy-produktsii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

Показать все (17)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь