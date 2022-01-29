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29 января 2022, 14:19 3

Амурчане не могут дозвониться в поликлиники из-за перегруженных линий

Народный фронт провёл опрос о качестве медпомощи при лечении COVID-19

Амурчане не могут дозвониться в поликлиники из-за перегруженных линий
Фото: pixabay.com

В Амурской области подвели промежуточные итоги онлайн-опроса Народного фронта о качестве медпомощи при лечении COVID-19. Россияне ответили на вопросы о времени дозвона на горячие линии, доступности бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому и вакцинации, сообщает ОНФ.

— В процессе мониторинга мы выборочно проверили пять медучреждений Амурской области, но удалось дозвониться только в три из них. Сложности с дозвоном в поликлиники были и у жителей региона, об этом свидетельствуют результаты опроса среди населения, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин.

В то же время руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что похожая ситуация сложилась ещё в 11 регионах: на Камчатке и Сахалине, в Курской, Ленинградской, Саратовской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областях, а также в Республиках Бурятия и Хакасия, и в Ставропольском крае.

В настоящее время Народный фронт продолжает собирать мнения амурчан о качестве медицинской помощи при коронавирусе. Ссылка на опрос размещена в инстаграм-аккаунте регионального исполкома.

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#COVID 19 #аналитика #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    2 дня назад

    Люди не могут дозвониться в поликлиники из-за оптимизации( целенаправленного уничтожения) здравоохранения

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    АИ в сами сделали вывод о перегруженности линий или народный фрон определил? В то же время у нас не хуже чем у других) успокоился.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад

    Регистратура врачей общей практики во втором микрорайоне вообще трубки не берёт! И уже не первый месяц

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