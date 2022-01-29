Амурчане не могут дозвониться в поликлиники из-за перегруженных линий

В Амурской области подвели промежуточные итоги онлайн-опроса Народного фронта о качестве медпомощи при лечении COVID-19. Россияне ответили на вопросы о времени дозвона на горячие линии, доступности бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому и вакцинации, сообщает ОНФ.

— В процессе мониторинга мы выборочно проверили пять медучреждений Амурской области, но удалось дозвониться только в три из них. Сложности с дозвоном в поликлиники были и у жителей региона, об этом свидетельствуют результаты опроса среди населения, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Сергей Петрухин.

В то же время руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что похожая ситуация сложилась ещё в 11 регионах: на Камчатке и Сахалине, в Курской, Ленинградской, Саратовской, Томской, Ярославской и Еврейской автономной областях, а также в Республиках Бурятия и Хакасия, и в Ставропольском крае.

В настоящее время Народный фронт продолжает собирать мнения амурчан о качестве медицинской помощи при коронавирусе. Ссылка на опрос размещена в инстаграм-аккаунте регионального исполкома.