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29 января 2022, 13:42 6

Президент России подписал закон о лишении свободы педофилов-рецидивистов пожизненно

Документ опубликован 28 января

Президент России подписал закон о лишении свободы педофилов-рецидивистов пожизненно
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях.

Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона – до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребёнка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. В предыдущей редакции закона пожизненное заключение предусматривалось только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже имели судимость за аналогичные преступления.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер совета Федерации Андрей Турчак заявил, что документ стал одним из наиболее ожидаемых обществом. По его словам, в прошлом году число преступлений против половой неприкосновенности ребенка выросло на 8 %, что почти вдвое больше, чем в 2012 году.

Новый закон опубликован 28 января, а вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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#закон

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 дня назад

    Правильное решение. Лишь - бы ошибок судебных не было.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 день назад

    А должен был отменить мораторий на смертную казнь.

    Ну и ли как минимум объявить этих уродов склонными к побегу и пристреляных при попытке к бегству поголовно.

  • АленаЗ

    АленаЗ
    1 день назад

    Согласно этому закону, если один раз износиловал ребенка, то выходи из тюрьмы и ещё раз насилуй, а потом уже и посмотрим давать пожизненное или нет. Где это видано. Хоть раз только посмел износиловать, и сразу пожизненно, вот это да закон! А так можно насиловать и насиловать, страха никакого нету. В Америке уже за это жизни лишили бы, а у нас ещё дают шанс на повторное насилование. Бедные детки.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Ещё бы судей за судебные ошибки начали построже осуждать.

  • nf693244

    nf693244
    5 часов назад

    "Ещё бы судей за судебные ошибки начали построже осуждать" За судебную ошибку присуждать на тот же срок.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    5 часов назад

    кто-то докажет судебную ошибку? проснитесь наконец!

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