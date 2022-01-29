Президент России подписал закон о лишении свободы педофилов-рецидивистов пожизненно

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Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона – до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребёнка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. В предыдущей редакции закона пожизненное заключение предусматривалось только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже имели судимость за аналогичные преступления.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер совета Федерации Андрей Турчак заявил, что документ стал одним из наиболее ожидаемых обществом. По его словам, в прошлом году число преступлений против половой неприкосновенности ребенка выросло на 8 %, что почти вдвое больше, чем в 2012 году.

Новый закон опубликован 28 января, а вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.