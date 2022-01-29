В Благовещенске из-за провала грунта по улице Кузнечной перекрыто движение транспорта
Причиной стал порыв на водопроводной сети
В субботу, 29 января, произошёл порыв на водопроводной сети в районе жилого дома по улице Северной, 86, вблизи недавно отремонтированного коллектора, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.
Порыв вызвал провал грунта на проезжей части, поэтому движение на участке Кузнечная – переулок Технический полностью перекрыто для движения автотранспорта.
В настоящее время бригада ООО «АКС» производит ремонтные работы.
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