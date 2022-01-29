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29 января 2022, 12:33 20

В Благовещенске из-за провала грунта по улице Кузнечной перекрыто движение транспорта

Причиной стал порыв на водопроводной сети

В Благовещенске из-за провала грунта по улице Кузнечной перекрыто движение транспорта
Фото: blagoveshchensk.rf

В субботу, 29 января, произошёл порыв на водопроводной сети в районе жилого дома по улице Северной, 86, вблизи недавно отремонтированного коллектора, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Порыв вызвал провал грунта на проезжей части, поэтому движение на участке Кузнечная – переулок Технический полностью перекрыто для движения автотранспорта.

В настоящее время бригада ООО «АКС» производит ремонтные работы.

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Деревянные чопики и ржавые коммуникации, тарифы и цены растут, бабло в центр

  • inoy

    inoy
    2 дня назад

    профессионалы)))

  • Александр1966-22

    Александр1966-22
    2 дня назад

    ха ха ха криворучки работают

  • Victrix

    Victrix
    2 дня назад

    Опять три года будут трубы из Китая ждать?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 дня назад

    Предвижу комментарий Имамеева: "сильные морозы в прошлом году помешали подрядчикам провести качественный ремонт". А если серьёзно, это какой-то трэш. Жаль у нас в городе не живёт Шнур, а так бы мог спеть новый хит, о том как имамеевские подрядчики полтора года ремонтировали 160 метров труб, но так и не смогли.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 дня назад

    Г-н Имамеев, откройте секрет, подрядчиков, вы тоже по блату набираете?

  • Orlax

    Orlax
    2 дня назад

    А может виновата машина, которая забивает сваи под строящийся дом. Долбит уже весь месяц. Земля ходуном ходит

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 дня назад

    Есть конструктивное предложение: переименовать улицу Кузнечную в Дедовскую. Кузнечка это единственный объект в стране, который понимает, что нам нужны прорывы и без раскачки.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 дня назад

    Orlax 37 минут назад

    А может виновата машина, которая забивает сваи.

    Машины, грунтовые воды, дожди, жара, морозы - список можно продолжать.....

  • Толбузянин

    Толбузянин
    2 дня назад

    Виноваты те, кто спит , когда надо работать

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 дня назад

    Гиблое место "аднака"...

  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    Масштабный коллапс, произошедший в центральной Азии 25 января, который назвали концом света - это привет или чёрная метка России, а скорее российскому народу... Куда идут денежки от уплаты за услуги ЖКХ? Думаю распиливают, да и на з/п многочисленному аппарату, не дворникам, конечно, и не водопроводчикам, да и вообще тем, кто реально работает. Спасибо, ещё старые советские электросети держатся, но не никакой гарантии, что нас тоже не ждёт конец света...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 день назад

    Недолго Кузнечная была открыта. Специалисты 1000500 уровня ремонтировали. Премию им.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 день назад

    Обиженки имаммеева, акс сам эксплуатирует сети, и сам же их ремонтирует, либо находит подрядчиков. Недалекие вы благовещенские всезнайки))

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Потому что службы приезжают, в колодец посмотрят, руками разведут: нет порыва - это все грунтовые воды и обводненность, и уехали. Месяц! всюду писали, что в Бурхановку поступает откуда-то вода. Стандартные отговорки, пока перекресток Шимановского/Красноармейская значительно не просел и под ним в трещинах стало видно промытые дыры. Тогда зашевелились, порыв-таки нашли, устранили. Это по прошлой весне дело было.

    А уже осенью, начиная с октября, заливало дорогу по Шимановского, между 80 и 82 домами. Та же история: разводят руками: нет порывов, грунтовые воды, уезжают... Устраняли уже когда снегом завалило и дорога под водой и льдом оказалась.

    И это два месяца в одном году и в одном районе аварийной утечки воды. А что им переживать? Тарифы конские, все потери покроют.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Это все ваши новые дома виноваты) понаехали в нерезиновую

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    Это конкуренты наверное хотят чтобы спортивный центр закрылся?

    Министр ЖКХ области заявлял 26 января, у нас снижение аварийности, волноваться не стоит)

  • Obuvatel

    Obuvatel
    1 день назад

    АКС совсем страх потеряли, в квитанциях внаглую ставят завышенные цифры по общедомовым расходам, где это видано чтобы объем водоотвдения превышал в два раза водопотребление, когда приходишь в РКЦ разбираться там бабищи хором несут какую-то ересь про отсутствие каких-то счетчиков горячих вод и пр. лабуду. Помимо этого РКЦ назаключал агентских договоров на допуслуги без ведома собственников, и ставит в квитанциях долги выдавая их за коммунальные.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Нарулил Константинов с калитой, никто ни за что не отвечает, только деньги сосали и сосут в центр

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Юрий Венедиктович, вы бы прочли для начала 44 ФЗ, а потом бы уже свои обидки на Имамеева демонстрировали. С АКС договор не Имамеев заключал, есличо.

    А если вы что-то такое знаете про неправильную работу нынешнего мэра, так и пишите об этом в компетентные органы, а не в местечковую прессу.

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