В Благовещенске из-за провала грунта по улице Кузнечной перекрыто движение транспорта

В субботу, 29 января, произошёл порыв на водопроводной сети в районе жилого дома по улице Северной, 86, вблизи недавно отремонтированного коллектора, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Порыв вызвал провал грунта на проезжей части, поэтому движение на участке Кузнечная – переулок Технический полностью перекрыто для движения автотранспорта. В настоящее время бригада ООО «АКС» производит ремонтные работы.

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Алёна Чуева