Амурский народный хор победил в международном конкурсе-фестивале
Коллектив выиграл сразу в двух номинациях
Амурский народный хор одержал победу в двух номинациях международного конкурса-фестиваля казачьей песни «Всю красоту души родному краю отдаю», который проходил в рамках фестиваля «Кубанский казачий круг».
Хор стал лауреатом первой степени за исполнение песни «Ой, то не вечер». Также жюри конкурса присвоило первое место солисту хора Алексею Ларионову в номинации «Сольное исполнительство», сообщает АОДНТ.
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