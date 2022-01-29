Амурский народный хор победил в международном конкурсе-фестивале

Фото: Инстаграм-аккаунт @aodnt28

Амурский народный хор одержал победу в двух номинациях международного конкурса-фестиваля казачьей песни «Всю красоту души родному краю отдаю», который проходил в рамках фестиваля «Кубанский казачий круг».

Хор стал лауреатом первой степени за исполнение песни «Ой, то не вечер». Также жюри конкурса присвоило первое место солисту хора Алексею Ларионову в номинации «Сольное исполнительство», сообщает АОДНТ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дом народного творчества (@aodnt28)

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Виктория Большакова