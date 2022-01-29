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29 января 2022, 13:03 3

Амурский народный хор победил в международном конкурсе-фестивале

Коллектив выиграл сразу в двух номинациях

Амурский народный хор победил в международном конкурсе-фестивале
Фото: Инстаграм-аккаунт @aodnt28

Амурский народный хор одержал победу в двух номинациях международного конкурса-фестиваля казачьей песни «Всю красоту души родному краю отдаю», который проходил в рамках фестиваля «Кубанский казачий круг».

Хор стал лауреатом первой степени за исполнение песни «Ой, то не вечер». Также жюри конкурса присвоило первое место солисту хора Алексею Ларионову в номинации «Сольное исполнительство», сообщает АОДНТ.

Просмотров всего: 378

#конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 дня назад

    Молодцы!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    ...И всё - благодаря чуткому руководству Василия (сами знаете которого)!

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Алибабаевича?

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