Тигрица Амба вернулась в Амурскую область

«Заграничное путешествие продлилось недолго. Сейчас Амба вновь находится на просторах Хинганского заповедника, в его охранной зоне», – пишет управление животного мира региона.

По данным с GPS-ошейника, хищница прошла мимо сёл Украинка и Свободное Архаринского района, при этом людей она не потревожила.