Тигрица Амба вернулась в Амурскую область
Специалисты отслеживают её путь с помощью GPS-ошейника
В охотуправлении сообщили, что отправившаяся 16 января в Китай тигрица Амба вернулась в Приамурье в ночь с 26 на 27 января.
«Заграничное путешествие продлилось недолго. Сейчас Амба вновь находится на просторах Хинганского заповедника, в его охранной зоне», – пишет управление животного мира региона.
По данным с GPS-ошейника, хищница прошла мимо сёл Украинка и Свободное Архаринского района, при этом людей она не потревожила.
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