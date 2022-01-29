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29 января 2022, 12:46 0

Тигрица Амба вернулась в Амурскую область

Специалисты отслеживают её путь с помощью GPS-ошейника

Тигрица Амба вернулась в Амурскую область
Фото: pixabay.com

В охотуправлении сообщили, что отправившаяся 16 января в Китай тигрица Амба вернулась в Приамурье в ночь с 26 на 27 января.

«Заграничное путешествие продлилось недолго. Сейчас Амба вновь находится на просторах Хинганского заповедника, в его охранной зоне», – пишет управление животного мира региона.

По данным с GPS-ошейника, хищница прошла мимо сёл Украинка и Свободное Архаринского района, при этом людей она не потревожила.

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#животные #Китай

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