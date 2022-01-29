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29 января 2022, 12:14 0

В Благовещенске обновляют фасады исторических зданий

Городские памятники архитектуры преображаются

В Благовещенске обновляют фасады исторических зданий
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В 2022 году объём средств из разных источников финансирования на ремонт благовещенских памятников архитектуры превысит 350 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году было затрачено более 240 миллионов, а в 2020 году – порядка 70 миллионов рублей.

В текущем году планируется продолжить реставрацию БГПУ и выполнить капитальный ремонт крыши, дворового фасада, подвальных помещений главного корпуса. Также запланирована разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания университета по Горького, 231.

Заключён контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши, фасадов, подсветку здания областного военкомата. Уже заключен контракт на выполнение работ по реставрации и приспособлению к использованию здания филиала музея по улице Амурской, 216. Планируется и капремонт «Дома Котельникова».

Также запланировано провести работы в зданиях Амурского областного краеведческого музея, погранзаставы на улице Шевченко, 2, Амурского областного суда, учебного корпуса № 3 ДальГАУ, ряда других объектов.

Кроме того, отремонтируют фасады «Частного дома Л.И. Родионовой» (здание администрации по улице Ленина, 131) и «Городского районного училища в память 300-летия дома Романовых» (СОШ № 2 по улице Лазо, 41), сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#культура #строительство

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