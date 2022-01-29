В амурском спортивно-оздоровительном лагере «Строитель» идёт капитальный ремонт

В конце прошлого года в спортивно-оздоровительном лагере «Строитель» стартовал капитальный ремонт. Ход капремонта оценил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время в работе находятся десять жилых корпусов и административное здание. Старые деревянные окна и двери меняют на современные металлопластиковые, на пол укладывают листы ДСП, которые позже накроют линолеумом.

Капитальный ремонт здесь проводят впервые с момента строительства.

— Обычно ежегодно делали только косметический ремонт. Сейчас наступило время, когда нам нужно и полы, и двери, и окна, и крыши ремонтировать, – поделился заведующий лагерем Александр Нохрин.

Поддерживать лагерь в нормальном состоянии пытались своими силами. На средства от продажи путевок здесь провели ремонт кровли: вместо плоской сделали скатную, обшили металлом. Неотремонтированной крыша оставалась на трёх корпусах.

— В трёх корпусах были прогнившие полы, прогнившие лаги. Пришлось полностью снимать полы, менять лаги, менять доски, потом сверху, естественно, ДСП. На этих же корпусах будем менять кровли, поскольку они имели протечку, – рассказал представитель подрядной организации Виталий Олейник.

Первый этап ремонтных работ планируют завершить к весне. К этому времени должны отремонтировать кровли и пол, заменить окна и двери. После этого приступят к облицовочным работам как внутри корпусов, так и их фасадов. Закончить ремонт планируется к летнему сезону. Поэтому и было принято решение начать работы зимой.

Сообщается, что на проведение ремонта из областного бюджета было выделено около 25 миллионов рублей.

— Деньги на строительство были выделены еще в прошлом году. Если помните, в 2021 у нас был резкий рост цен на стройматериалы, смету приходилось пересчитывать несколько раз. Аукцион успели провести в 2021-м, но проект стал переходящим на этот год. Поэтому, чтобы еще год не терять, работы, которые можно сделать в зимний период, их начали выполнять, – пояснил Дмитрий Кутека.

Он добавил, что лагерь является основной летней базой для спортсменов школы олимпийского резерва, областной спортивной школы. Два года подряд там не организовывались смены, поэтому важно закончить работы вовремя, чтобы спортсмены летом отдыхали и тренировались по традиции в этом месте.