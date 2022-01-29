На благовещенский турнир по киокушин каратэ собрались участники из других регионов

Фото: Пресс-служба минспорта Амурской области

Открытый турнир города Благовещенска по киокушин каратэ состоялся в спортивном комплексе «Юность» областного центра. В состязаниях приняли участие больше 250 спортсменов. Несмотря на то, что турнир имел статус городского, соревнования собрали каратистов не только из Благовещенска.

На городской турнир съехались спортсмены разных возрастов из других городов и районов области, а также из дальневосточных регионов: Хабаровского и Забайкальского краёв, Сахалинской области и республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба минспорта Амурской области.

— По итогам этого турнира будет проведён добор в сборные команды. Буквально через месяц у нас будет чемпионат и первенство Российской Федерации, потом международный кубок Содружества. И уже по этим мероприятиям будут сформированы сборные Российской Федерации, которые примут участие в чемпионате Европы, который в апреле пройдет в Армении и чемпионате мира, который, скорее всего, будет проводиться в России, – рассказал председатель федерации «Фулл-контакт каратэ России» Анатолий Фесенко.