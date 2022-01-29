Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
29 января 2022, 11:28 0

На благовещенский турнир по киокушин каратэ собрались участники из других регионов

Всего участвовало более 250 спортсменов

На благовещенский турнир по киокушин каратэ собрались участники из других регионов
Фото: Пресс-служба минспорта Амурской области

Открытый турнир города Благовещенска по киокушин каратэ состоялся в спортивном комплексе «Юность» областного центра. В состязаниях приняли участие больше 250 спортсменов. Несмотря на то, что турнир имел статус городского, соревнования собрали каратистов не только из Благовещенска.

На городской турнир съехались спортсмены разных возрастов из других городов и районов области, а также из дальневосточных регионов: Хабаровского и Забайкальского краёв, Сахалинской области и республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба минспорта Амурской области.

— По итогам этого турнира будет проведён добор в сборные команды. Буквально через месяц у нас будет чемпионат и первенство Российской Федерации, потом международный кубок Содружества. И уже по этим мероприятиям будут сформированы сборные Российской Федерации, которые примут участие в чемпионате Европы, который в апреле пройдет в Армении и чемпионате мира, который, скорее всего, будет проводиться в России, – рассказал председатель федерации «Фулл-контакт каратэ России» Анатолий Фесенко.

Просмотров всего: 313

#спорт

распечатать


Спорт

Юные благовещенские лыжники одержали первую победу в спартакиаде школьников Амурской области
Спорт

На льду Чигиринского водохранилища соревновались амурские и якутские гонщики
В России и мире 1

Футболист Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены

Общество 3

Как в Благовещенске с пользой провести выходные
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь