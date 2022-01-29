Антиковидные ограничения в Амурской области сохранятся

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В пятницу, 28 января, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рассказала о приросте заболевших коронавирусной инфекцией среди подростков в возрасте 15-17 лет – 76 %, среди студентов – почти 35 % и среди школьников 7-14 лет – 26 %. Пока доминирующим штаммом в области является «дельта», но в первую декаду февраля ожидается приход «омикрона».

— Мы видим явное и активное вовлечение в эпидпроцесс детей, и это свидетельствует о начале нарастания циркуляции «омикрона». В области доминирующим штаммом является «дельта». Циркуляция «омикрона» не столь интенсивная. Как только циркуляция омикрона усилится, эпидемиологически будет другая картина. Готовимся к увеличению заболеваемости, – отметила Ольга Курганова. – Официально за неделю добавилось ещё три случая заболевших «омикроном» – люди не выезжали за границу.

По словам главного санитарного врача области, в целом наметилась тенденция к снижению тяжёлых пневмоний – около 20 %. Основная доля заболеваемости протекает в форме ОРВИ ковидной этиологии. Среди привитых заболеваемость COVID-19 зарегистрирована в 0,6 % от числа всех вакцинированных. Основная доля всех заболевших – не привитые.

— Мы изначально говорили, что первая декада февраля – срок, когда к нам придёт «омикрон». Всё развивается в соответствии с прогнозом. Готовимся к приходу «волны». Надо провести всевозможные от нас зависящие мероприятия, чтобы «срезать» пик волны. Главы местного самоуправления должны взять на контроль те мероприятия, которые прописаны в распоряжении 10р – это масочный режим, QR-коды. Оценить тяжесть последствий от нового штамма невозможно в связи с тем, что вирус относительно молодой, это можно будет понять только через месяц-другой. Нужно продолжить выполнение ограничительных мероприятий, которые введены на территории региона, – сказал губернатор области Василий Орлов.

При этом в правительстве не забывают и о поддержке бизнеса и занятости населения. Все меры поддержки в прошлом году были направлены не только на развитие бизнеса, но и на стабилизацию ситуации на рынке труда. По информации начальника управления занятости населения по Амурской области Елены Дуленовой, центрами занятости в прошлом году было трудоустроено 9,5 тысячи человек. 576 безработных прошли курсы обучения, еще 46 амурчан открыли собственное дело, получив субсидии по 145 тысяч рублей.

Василий Орлов отметил, что, «учитывая развитие пандемии и скорое появление на территории области нового штамма «омикрон», необходимо заранее вырабатывать новые антикризисные механизмы поддержки бизнеса и граждан в случае ухудшения эпидобстановки. И делать это в первую очередь необходимо в тесном и постоянном контакте с бизнес-сообществом». Утвердить новый антикризисный план в областном правительстве планируют до 1 марта текущего года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.