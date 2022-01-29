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29 января 2022, 10:43 14

Антиковидные ограничения в Амурской области сохранятся

Регион ждёт волны «омикрона», рассказал Василий Орлов

Антиковидные ограничения в Амурской области сохранятся
Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 января, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рассказала о приросте заболевших коронавирусной инфекцией среди подростков в возрасте 15-17 лет – 76 %, среди студентов – почти 35 % и среди школьников 7-14 лет – 26 %. Пока доминирующим штаммом в области является «дельта», но в первую декаду февраля ожидается приход «омикрона».

— Мы видим явное и активное вовлечение в эпидпроцесс детей, и это свидетельствует о начале нарастания циркуляции «омикрона». В области доминирующим штаммом является «дельта». Циркуляция «омикрона» не столь интенсивная. Как только циркуляция омикрона усилится, эпидемиологически будет другая картина. Готовимся к увеличению заболеваемости, – отметила Ольга Курганова. – Официально за неделю добавилось ещё три случая заболевших «омикроном» – люди не выезжали за границу.

По словам главного санитарного врача области, в целом наметилась тенденция к снижению тяжёлых пневмоний – около 20 %. Основная доля заболеваемости протекает в форме ОРВИ ковидной этиологии. Среди привитых заболеваемость COVID-19 зарегистрирована в 0,6 % от числа всех вакцинированных. Основная доля всех заболевших – не привитые.

— Мы изначально говорили, что первая декада февраля – срок, когда к нам придёт «омикрон». Всё развивается в соответствии с прогнозом. Готовимся к приходу «волны». Надо провести всевозможные от нас зависящие мероприятия, чтобы «срезать» пик волны. Главы местного самоуправления должны взять на контроль те мероприятия, которые прописаны в распоряжении 10р – это масочный режим, QR-коды. Оценить тяжесть последствий от нового штамма невозможно в связи с тем, что вирус относительно молодой, это можно будет понять только через месяц-другой. Нужно продолжить выполнение ограничительных мероприятий, которые введены на территории региона, – сказал губернатор области Василий Орлов.

При этом в правительстве не забывают и о поддержке бизнеса и занятости населения. Все меры поддержки в прошлом году были направлены не только на развитие бизнеса, но и на стабилизацию ситуации на рынке труда. По информации начальника управления занятости населения по Амурской области Елены Дуленовой, центрами занятости в прошлом году было трудоустроено 9,5 тысячи человек. 576 безработных прошли курсы обучения, еще 46 амурчан открыли собственное дело, получив субсидии по 145 тысяч рублей.

Василий Орлов отметил, что, «учитывая развитие пандемии и скорое появление на территории области нового штамма «омикрон», необходимо заранее вырабатывать новые антикризисные механизмы поддержки бизнеса и граждан в случае ухудшения эпидобстановки. И делать это в первую очередь необходимо в тесном и постоянном контакте с бизнес-сообществом». Утвердить новый антикризисный план в областном правительстве планируют до 1 марта текущего года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    "При этом в правительстве не забывают..."

    В связи со сложной эпидемической обстановкой правительство перешло на удаленную работу... на Канары.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 дня назад

    Напрашивается вывод из прочитанного, все "прогнозы" по этой теме преследуют только одну цель - увеличить количество людей, которые должны быть провакцинированы. А это очень большие деньги в виде вакцин, которые поступают в область.

    По предыдущим "прогнозам" пандемия должна была прекратиться в начале этого 2022 года, оказывается это не так, она будет продлеваться ещё. Возникает вопрос, почему лжецы-"пророки" не несут ответственности за свои прогнозы?

    Если сейчас привито более половины населения области, почему нет такого же спада заболеваемости, она или растёт, или держится на высоком уровне?

    И в отношении QR-кодов, сколько можно говорить и писать, это НЕКОНСТИТУЦИОННАЯ и НЕЗАКОННАЯ мера, которая ни как не влияет на рост или снижение заболеваемости, но продолжает сохраняться в области. Власть должна понять, что ОДНО БЕЗЗАКОНИЕ ПОРОЖДАЕТ ДРУГОЕ, НЕ ПЛОДИТЕ ЕГО, оно и вас коснётся.

  • OT

    OT
    2 дня назад

    Ограничения не против ковида. Ничего и никаких против ковида ограничений нет и не создают. Ограничения создают против прав граждан. Ограничат права граждан за то, что они добровольно не желают вакцинироваться. Так что демагогию власть выстроила из русской речи для камуфлирования бесправных действий против граждан. За это надо-бы судить, но прокуратура например в Бурятии стремится привлечь губера к ответственности за решение об изоляции собак навсегда, что конечно приведет к эвтаназии. Все это бардак от имени едро.

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Евгений Волков 6 часов назад: "По предыдущим "прогнозам" пандемия должна была прекратиться в начале этого 2022 года"

    Откуда ж вы информацию-то черпаете...

    Нормальные ученые сразу говорили: столкнулись впервые, ничего не известно, ибо сами можем только строить предположительные прогнозы, точка. И предполагали затяжную пандемию и мутации вируса, появление новых штаммов. Что и угадали.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Пока бизнес у почвоведа прёт на бюджетном освоении, продолжение следует

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    Откуда ж вы информацию-то черпаете...

    Нормальные ученые сразу говорили...

    Так черпаем информацию оттуда же, откуда и вы, Ира Мухина - из интернета. И ещё вопрос - что бывают и не нормальные учёные)?

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Алиса65 1 час назад:

    Алиса, хвастаетесь, что дважды два сложили или вам так кто подсказал?))) Уровень детского сада.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 день назад

    Уравниваем шанчы

    Уверовавшим носить две маски, за себя и за того парня и код сканировать дважды.

    Все по чесноку.

    Одни дурь гонят в массы, другие невосприимчивы.

    Но баланс защитных мер от истерящих уверовавших соблюден.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 день назад

    Англичане народ, который считает себя цивилизованным, поэтому себе они вредить не будут. Посмотрите, какое решение приняли по отмене антиковидных мер? Вполне разумное и обоснованное. Но это для "цивилизованного" народа. Мы, видимо, к этой категории не относимся, так считают те, кто продолжает "бороться с инфекцией" методами запретов. Как это называется?

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Евгений Волков 16 минут назад: Англичане



    ""Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", - приводит BBC News слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

    Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации и появилось больше понимания, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом" https://www.interfax.ru/world/818689

    Количество вакцини­рованных: 76,41 %

    Полностью вакцини­ровано: 70,59 %

    Бустерная доза: 54,29 %

  • Алиса65

    Алиса65
    1 день назад

    Myxira , вот только про уровень не надо... Чем кумушек считать трудиться...

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 день назад

    https://www.9111.ru/questions/7777777771671628/

  • кержак

    кержак
    1 день назад

    ...Муксира...по отчету министерства здавоохранения Шотландии за период с 18.12.2021 по 14.01.2022 на привитых приходится 4 из каждых 5 госпитализаций и смертей от ковида. причем у привитых бустерной дозой самый большой процент смертности - 49% от всех смертей...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Странная у нас власть какая-то. Вместо того, чтобы принимать заградительные меры для распространения заразы, она поддерживает и даже частично спонсирует поездки по стране и за рубеж. Тем самым способствует дальнейшему распространению различных штаммов ковида.

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