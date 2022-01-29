В Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение женщины
Труп унесло на километр вниз по течению
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации следственного управления СК России по Ленобласти, труп нашли неподалёку от моста в селе Рождествено, в километре ниже по течению от проруби.
Напомним, трагедия произошла в посёлке Выра Гатчинского района. 41-летняя женщина нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением её затащило под лёд. Поиски продолжались больше недели, тело искали около 50 человек.
По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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