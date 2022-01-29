В Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение женщины

Фото: МЧС

Напомним, трагедия произошла в посёлке Выра Гатчинского района. 41-летняя женщина нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением её затащило под лёд. Поиски продолжались больше недели, тело искали около 50 человек.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.