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29 января 2022, 09:57 0

В Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение женщины

Труп унесло на километр вниз по течению

В Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение женщины
Фото: МЧС

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации следственного управления СК России по Ленобласти, труп нашли неподалёку от моста в селе Рождествено, в километре ниже по течению от проруби.

Напомним, трагедия произошла в посёлке Выра Гатчинского района. 41-летняя женщина нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением её затащило под лёд. Поиски продолжались больше недели, тело искали около 50 человек.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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#происшествия

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