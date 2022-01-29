На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата

Специалисты Зейской ГЭС начали капитальный ремонт гидроагрегата № 4. Как сообщает пресс-служба станции, все работы планируется закончить за 240 дней.

За это время гидроагрегат полностью разберут, отремонтируют его основные узлы, заменят крестовину рабочего колеса, полностью заменят шпильки крепления крышки турбины.

Также отремонтируют аварийно-ремонтный затвор, заменят гидропривод и систему возбуждения четвёртого генератора. Гидротурбину обследуют специалисты филиала «Институт Гидропроект» – «НИИЭС».

На время ремонта нагрузку станции равномерно распределят между пятью оставшимися гидроагрегатами.

Каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для четвертой установки это уже десятый капитальный ремонт. Её пуск состоялся в ноябре 1977 года. За время эксплуатации гидроагрегат отработал более 228 558 часов.