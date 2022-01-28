Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
28 января 2022, 18:29 0

В Благовещенском районе ищут перевозчиков на межмуниципальные маршруты

Сообщения с областным центром ждут жители трех сел

В Благовещенском районе ищут перевозчиков на межмуниципальные маршруты
Фото: pixabay.com

Администрация Благовещенского района объявила конкурсы на межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок № 503, № 102 и № 105, сообщает минтранс Амурской области.

На работу приглашаются перевозчики на маршрут № 503 Благовещенск – Бибиково, маршрут № 102 Благовещенск – Дроново на период с 28 февраля по 6 июня 2022 года. Также администрация Благрайона приглашает на обслуживание маршрута № 105 Благовещенск – Удобное на период с 28 февраля по 6 мая текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сегодня осуществляются перевозки, не уточняется.

Подать заявки можно до 09:00 7 февраля.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4162) 22-16-89, 77-25-79.

Просмотров всего: 1173

#Благрайон #транспорт

распечатать


Происшествия

В Тындинском районе в результате ДТП перевернулась фура
Происшествия

В Тынде открытым пламенем горело здание на железной дороге
Происшествия 20

В Благовещенске из-за провала грунта по улице Кузнечной перекрыто движение транспорта

Экономика 6

Сильнее всего за год в Амурской области подорожало дизельное топливо

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь