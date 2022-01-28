В Благовещенском районе ищут перевозчиков на межмуниципальные маршруты
Сообщения с областным центром ждут жители трех сел
Администрация Благовещенского района объявила конкурсы на межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок № 503, № 102 и № 105, сообщает минтранс Амурской области.
На работу приглашаются перевозчики на маршрут № 503 Благовещенск – Бибиково, маршрут № 102 Благовещенск – Дроново на период с 28 февраля по 6 июня 2022 года. Также администрация Благрайона приглашает на обслуживание маршрута № 105 Благовещенск – Удобное на период с 28 февраля по 6 мая текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сегодня осуществляются перевозки, не уточняется.
Подать заявки можно до 09:00 7 февраля.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4162) 22-16-89, 77-25-79.
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