В Благовещенском районе ищут перевозчиков на межмуниципальные маршруты

Администрация Благовещенского района объявила конкурсы на межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок № 503, № 102 и № 105, сообщает минтранс Амурской области.

На работу приглашаются перевозчики на маршрут № 503 Благовещенск – Бибиково, маршрут № 102 Благовещенск – Дроново на период с 28 февраля по 6 июня 2022 года. Также администрация Благрайона приглашает на обслуживание маршрута № 105 Благовещенск – Удобное на период с 28 февраля по 6 мая текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сегодня осуществляются перевозки, не уточняется.

Подать заявки можно до 09:00 7 февраля.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4162) 22-16-89, 77-25-79.