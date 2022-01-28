В Амурской области проверили стоимость ПЦР-тестирования в частных лабораториях

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В Приамурье эксперты «Народного фронта» проверили цены на ПЦР-тестирование в коммерческих лабораториях и сравнили их с другими регионами ДФО.

Как рассказал сопредседатель амурского исполкома «ОНФ» Александр Платонов, самый дешёвый ПЦР-тест стоит 1 400 рублей, а самый дорогой – 1 970 рублей. В Еврейской автономной области ПЦР-тестирование превышает 2 000 рублей, в Республике Саха (Якутия) стоит 2 500 рублей. Отмечается, что по полису ОМС такой анализ стоит не более 800 рублей, однако в поликлиниках его можно сдать только при наличии определённых симптомов.

26 января «ОНФ» предложил снизить стоимость ПЦР-тестирования во время совещания, которое провёл президент и лидер «ОНФ» Владимир Путин с членами правительства РФ. Такую идею высказал руководитель исполкома «ОНФ» Михаил Кузнецов, основываясь на результатах мониторинга цен в регионах страны.

— Мы все знаем, что из-за распространения штамма «омикрон» заболеваемость резко растет. Это может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, к попыткам взвинтить цены. Наш мониторинг показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты уже практически достигает шести раз. В этой связи мы направили в правительство данные нашего мониторинга. Кроме того, в 24 регионах с особенно высокими ценами мы самостоятельно обратимся в региональные отделения ФАС для проведения проверок, – рассказал Михаил Кузнецов.