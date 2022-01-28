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28 января 2022, 17:49 5

Амурская область попала в число регионов, у которых показатели ввода жилья выше среднего по России

О перспективах региона рассказал Василий Орлов

Амурская область попала в число регионов, у которых показатели ввода жилья выше среднего по России
Фото: pixabay.com

В четверг, 27 января, зампред правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума комиссии по региональному развитию, на котором обсуждались итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году. Участником этого совещания стал и губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам Марата Хуснуллина, по предварительным данным, в 74 регионах динамика ввода жилья положительная, из них 34 региона имеют показатели выше среднероссийского уровня. Было введено более 90 миллионов квадратных метров жилья, что превышает плановый показатель в 78 миллионов квадратных метров более чем на 15 %.

При этом в Амурской области по итогам 2021 года в эксплуатацию ввели 226,3 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, из которых 113,2 тысячи квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство.

— В 2022 году мы планируем сдать в эксплуатацию 206 тысяч квадратных метров жилья. Утвердили концепцию развития жилищного строительства на период до 2030 года. Определены перспективные территории с градостроительным потенциалом. Только по Благовещенску это более 1,5 миллиона квадратных метров, – рассказал Василий Орлов.

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#недвижимость #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    Это как они посчитали? Читаю регулярно информацию, где в городах миллионниках и не только, дома пекут, как пирожки, а квартиры дешевле. Дороже только в Москве и СПБ. Люди предпочитают вторичку, так как там с мебелью, да и качество этих новостроек не ахти...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 дня назад

    Лукавят...Циолковский вообще то город федерального подчинения.Вычитайте его квадраты. И все...Уасе рассказать нечего будет.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    "В 2022 году мы планируем сдать в эксплуатацию 206 тысяч квадратных метров жилья".

    ...Если ничего не путаю, что-либо ПЛАНИРОВАТЬ можно было в СССР - там и Госплан, и Госснаб, и фондовые (бесплатные) поставки стройматериалов для выполнения плана. Как можно ПЛАНИРОВАТЬ что-либо в условиях РЫНОЧНОЙ КОНЬЮКТУРЫ? Кто побежит исполнять приказ о "планировании"? Есть ли такие "приказные" возможности у губернатора?

  • КоВВ

    КоВВ
    1 день назад

    Не лукавят а нагло физдят. Лучше б рассказали, как они с Турковым в сельхозрегионе цены на овощи фрукты умудрились в 3 раза выше, чем в западных регионах, поиметь! Бла бла бла и ничего более.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Спрут рукопожатный?

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