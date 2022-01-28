Амурская область попала в число регионов, у которых показатели ввода жилья выше среднего по России

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В четверг, 27 января, зампред правительства России Марат Хуснуллин провёл заседание президиума комиссии по региональному развитию, на котором обсуждались итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году. Участником этого совещания стал и губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам Марата Хуснуллина, по предварительным данным, в 74 регионах динамика ввода жилья положительная, из них 34 региона имеют показатели выше среднероссийского уровня. Было введено более 90 миллионов квадратных метров жилья, что превышает плановый показатель в 78 миллионов квадратных метров более чем на 15 %.

При этом в Амурской области по итогам 2021 года в эксплуатацию ввели 226,3 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, из которых 113,2 тысячи квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство.

— В 2022 году мы планируем сдать в эксплуатацию 206 тысяч квадратных метров жилья. Утвердили концепцию развития жилищного строительства на период до 2030 года. Определены перспективные территории с градостроительным потенциалом. Только по Благовещенску это более 1,5 миллиона квадратных метров, – рассказал Василий Орлов.